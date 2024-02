È stato un avvicinamento un po' turbolento, quello al Carnevalone 2024. Prima la questione sfilata, poi quella relativa ai costi, alla fine rimane solo la voglia di entrare in uno dei momenti tradizionali e più partecipati dell'anno. Sabato 17 febbraio il torpedone di carri e gruppi - tra 20 e 25 in gara - sfilerà per le vie di Lecco, ma già l'11 febbraio inizierà il percorso di appuntamenti ed eventi con la consegna delle chiavi ai regnanti. Sono Arnaldo Tavola, Paola Corti e Gustavo Perossi a ereditare le cariche rimaste sulle spalle di Mario Casanova, Chiara Frigerio e Giancarlo Perucchini nel 2023.

“Questo evento è pensato per valorizzare la nostra città e per dare qualcosa di bello alla nostra cittadinanza. La nostra associazione è apolitica, questo è bene ricordarlo”, ha spiegato subito Giuseppe Fusi, presidente di LTM, anche per smorzare i toni polemici delle ultime settimane.

Alfredo Polvara ha quindi ricordato in breve gli appuntamenti: “Questo è il Carnevalone di Lecco e non un momento come tanti, va ribadito. Siamo ancora un cantiere aperto, abbiamo avuto l’incarico solo il 16 gennaio e ci siamo subito messi in moto con i volontari, che stanno lavorando anche di notte: non è solo la sfilata del sabato, ma molto molto di più. Porteremo allegria anche ai nostri dell’Airoldi e Muzzi, mentre tra gli ospiti ci sarà - a titolo gratuito e senza rimborso spese - anche Danilo Ponti”. La sfilata sarà “quella tradizionale, con partenza alle 14 in concomitanza con la partita della Calcio Lecco e per questo ringrazio l’assessore Simona Piazza per il lavoro che ha svolto”. Alla sera, in piazza, ci sarà “il gradito ritorno di Alberto Zanni, avremo dei momenti bellissimi anche lì. Alle 24 si chiuderà il tutto, in rispetto dell’incombente Quaresima”.

Parola all'assessore e vicesindaco Simona Piazza: “Il Carnevalone va oltre la sfilata, dura una settimana e coinvolge tutti. Un “grazie” ai regnanti vecchi e nuovi, sono davanti a una settimana intensa di appuntamenti. Sperimenteranno la fatica nell’amministrazione di una città”. Quest’anno “ci sono delle novità introdotte non per la partita della Calcio Lecco, ma dovute per la sicurezza. Il nuovo percorso taglia via Cavour, strada stretta e pericolosa per la grandezza dei carri: è un primo anno di sperimentazione, ringraziamo le forze dell’ordine - prefetto in primis - perchè grazie a loro è stato possibile concertare lo svolgimento di due manifestazioni in contemporanea”.

“Sono molto contento di essere stato scelto. Sono molto orgoglioso di far conoscere la mia associazione”, spiega Arnaldo Tavola, Re Resegone. “La settimana ci lascerà dentro delle emozioni che dureranno per sempre”, commenta brevemente Paola Corti, Regina Grigna. “Spero di essere all’altezza della situazione”, chiude brevemente Gustavo Perossi, Granciambellano.

Il saluto di Chiara Frigerio è un ricordo della sua esperienza da Regina: “La settimana dello scorso anno è stata bella e intensa, ci portiamo nel cuore il ricordo di bambini, anziani e volontari”. Ancora emozionato l'ex Granciambellano Perucchini: “Ai nuovi regnanti faccio i miei migliori auguri, li aspetta una settimana bellissima. Girando asili e scuole ho conosciuto diverse realtà”.

Carnevalone 2024: chi sono i regnanti

Arnaldo Tavola è Re Resegone

Di Calolziocorte, è nato il 27/05/55. Artigiano idraulico, titolare della società “Idraulica Tavola snc di Tavola Arnaldo & c. Servizio militare assolto nell’anno 1975/76 inquadrato nella 6° cp - 2 BTG - Brigata Paracadutisti Folgore, Dal 1980 Presidente della Sezione di Lecco dell’A.N.P.d’I. (Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia). Abilitato alla Tecnica di Caduta Libera (TCL) con all’attivo più di 3000 lanci. Dal 1985 Team Leader della squadra di Paracadutismo di Lecco nella specialità Precisione in Atterraggio Campione Italiano di Paraski. Titolo conquistato a Bormio nell’anno 1999 Promotore delle edizioni 2011 e 2014 del campionato nazionale di paracadutismo A.N.P.d’I. “Precisione in Atterraggio” tenutosi sul campo di Rugby del Centro Sportivo Bione a Lecco Fautore di partecipazione a manifestazioni di carattere solidale con lanci di paracadutismo quali Telethon, Babbo Natale, Befana, ricorrenze patriottiche e/o celebrazioni commemorative.

Paola Corti è Regina Grigna

Di Lecco, è nata il 17 settembre 1982. Impiegata a Seregno presso un istituto di credito. “Ho sempre vissuto a Lecco, nel rione di Belledo dove sono nati e cresciuti i miei genitori (mamma parrucchiera a Maggianico e papà impiegato alla SIP) Nel 2016 insieme ad altri 3 amici, spinti dalla voglia di fare qualcosa per la nostra città, ho contribuito all’apertura della sezione di Lecco di City Angels – associazione di volontariato che si occupa di solidarietà e sicurezza. Inizialmente con il ruolo di vice coordinatrice e poi dal 2018 con il ruolo di coordinatrice della sezione, attualmente composta da 25 volontari”.

Gustavo Perossi è Granciambellano

Di Lecco, è nato a Lecco il 14/01/1947. “Ho vissuto 40 anni a Maggianico, ora sposato vivo a San Giovanni. Ho iniziato a lavorare che non avevo ancora 15 anni, ho sempre operato nel campo delle lavorazioni e manutenzioni meccaniche. Nel tempo libero ho praticato molti sport: calcio, ciclismo, montagna, sci a livello dilettantistico, meno gli sport d’acqua. Ho partecipato a 14 marcialonghe, ho sempre sognato di salire il Cervino, sogno rimasto nel cassetto, sono però salito due volte in vetta al Monte Bianco. Sempre riguardo allo sport sono socio fondatore del Pedale Lecchese nel 1976 e ne sono stato presidente negli 12 anni e a oggi faccio parte del consiglio. Essendo andato in pensione abbastanza giovane ho dedicato parte del mio tempo al volontariato”.