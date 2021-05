Cava Magnodeno: parere positivo della Conferenza, si va avanti con l'ampliamento di Vaiolo Alta

La Provincia di Lecco ha concesso le necessarie autorizzazioni a Unicalce per portare avanti l'ampliamento della cava Vaiolo Alta sul Magnodeno. Nella mattinata di venerdì 14 maggio si è svolta la quarta riunione della Conferenza di servizi convocata a Villa Locatelli per il provvedimento autorizzatorio unico regionale del progetto di gestione produttiva dell’ambito estrattivo ATE I3 nel comune di Lecco. «La Conferenza di servizi ha preso in esame gli ultimi aggiornamenti, chiarimenti e valutazioni dei vari soggetti coinvolti», spiega la Provincia.

Cava sul Magnodeno: "si" unanime all'ampliamento, ma con riserva

«Sulla scorta dei pareri favorevoli di tutti gli enti - si legge in una nota -, dei contributi dei soggetti interessati e delle relative prescrizioni, nonché dell’approfondito esame istruttorio, la Conferenza di servizi ha deliberato la conclusione favorevole del procedimento con prescrizioni riguardanti: il contenimento della dispersione delle polveri e delle emissioni in atmosfera, la prevenzione della contaminazione del suolo, la regimazione delle acque e il contenimento del trasporto solido nel reticolo idrico superficiale, il contenimento dell’impatto visivo/paesaggistico, il recupero ambientale e l’adeguamento degli elaborati progettuali».

«Tali prescrizioni saranno puntualmente esplicitate nel provvedimento conclusivo del procedimento, la cui adozione è subordinata all’acquisizione del piano di monitoraggio ambientale, che il proponente dovrà far pervenire entro 10 giorni da oggi, per essere integrato, previa verifica, nel provvedimento di compatibilità ambientale», conclude Villa Locatelli.

Tutta la documentazione relativa al progetto è disponibile al seguente link:https://www.silvia.servizirl.it/silviaweb/#/scheda-sintesi?idTipoEnte=6&idTipoProcedura=3&idProgetto=4341&idProvenienza=4.