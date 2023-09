Gli studenti escono da scuola: via Castagnera chiude per tre quarti d'ora

Via Castagnera chiude al traffico. Ogni giorno, per tre quarti d'ora, la via sarà resa inaccessibile per garantire l'uscita in sicurezza degli studenti. Il dirigente scolastico dell’Istituto Statale Lecco 2 "Don Giovanni Ticozzi" Gianfranco Bonomi Boseggia lo scorso 25 settembre ha chiesto che, nei giorni di svolgimento delle lezioni, la via sia resa transitabile solo da parte dei veicoli guidati da docenti e residenti.

L'ordinanza firmata da Monica Porta, comandante della Polizia locale, sarà valida da settembre a giugno: verrà istituito il divieto di transito veicolare dalle 15:35 alle 16:10, dal lunedì al venerdì.