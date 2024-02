La Provinciale 49 chiude tre giorni fra Oggiono e Molteno

La Provinciale 49 a Oggiono chiude totalmente per tre giorni. Il provvedimento si rende necessario per lavori di sistemazione idraulica dei torrenti Bevera e Gandaloglio: in particolare, si tratta di collegamenti dei jet-grounding già realizzati ai bordi del nastro stradale.

Per questo motivo la Provincia di Lecco, mediante ordinanza, ha disposto la chiusura totale della Sp49 Molteno-Oggiono al pk 3+020 circa nel comune di Oggiono per consentire la conclusione dei lavori, dalle ore 9 di lunedì 4 marzo alle 18 di mercoledì 6 marzo, fatta salva apertura anticipata per l'eventuale conclusione anticipata.