Culmine di San Pietro: la Sp64 chiude di notte per importanti opere di sicurezza. L'Amministrazione provinciale di Lecco ha programmato specifici interventi di consolidamento e rinforzo del ciglio stradale lungo la Sp64 Prealpina Orobica nel comune di Moggio. Per limitare i disagi, è stato ritenuto opportuno interrompere la circolazione a fasce orarie durante il giorno.

Per questo motivo è stata disposta la chiusura al transito della Sp64 Prealpina Orobica al pk 9+800 circa (in corrispondenza della via di accesso al rifugio Zucco della Croce) nel territorio di Moggio, dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 17.30, secondo la seguente programmazione: da mercoledì 17 gennaio 2024 sino a venerdì 19 gennaio 2024 compreso; da lunedì 22 gennaio 2024 sino a venerdì 26 gennaio 2024 compreso.