Il Circolo Ilaria Alpi: "No a nuove strade o tangenzialine tra Sirone e Molteno"

Il Circolo Ambiente "Ilaria Alpi" dice no a qualsiasi nuova strada tra Sirone e Molteno. Lo spunto è giunto dopo avere appreso del progetto della strada che dovrebbe congiungere la SP52 a Sirone con la SP49 a Molteno (per bypassare l'abitato di Raviola), oltre all'ipotesi di un nuovo tracciato che dovrebbe collegare la tangenzialina esistente Castello-Molteno con la SS36.

"Siamo ancora alla folle logica della fine del secolo scorso, ovvero quella di riempire il territorio di asfalto e cemento - spiega il presidente Roberto Fumagalli - Costruire nuove strade servirebbe solo a spostare il traffico da una zona all'altra, lasciando insoluto il problema della mobilità. Sembra che i sindaci del territorio non abbiano appreso nulla da quello che si muove nel Mondo. Assistiamo da decenni all'aumento dell'inquinamento e del consumo di suolo; ci sono giovani di tutte le Nazioni che protestano per contenere il riscaldamento globale. Eppure i sindaci ragionano ancora con la logica dell'asfalto e del cemento. I problemi del traffico si risolvono con interventi strutturali sulla mobilità, che non deve essere basata sui veicoli privati, auto e camion. Semmai sul potenziamento del trasporto pubblico e delle ferrovie. È su questo tipo di interventi che vorremmo vedere più fondi del PNRR".

"È quindi assurdo che i sindaci invochino, per il collegamento con la SS36, i fondi del PNRR per costruire nuove strade - riprende Fumagalli - Quale 'ripresa e resilienza' avremmo con una nuova distesa di asfalto e cemento? 'Ripresa e resilienza' si fanno solo con un nuove politiche di mobilità. Di più, le linee-guida del PNRR specificano che i finanziamenti saranno diretti solo alle opere pubbliche che garantiscano innovazione ed efficienza, nell'ottica della 'transizione ecologica'. I sindaci si sono chiesti quale innovazione ed efficienza c'è in una nuova strada? Per tutte queste considerazioni, come Circolo Ambiente 'Ilaria Alpi' ribadiamo la nostra contrarietà a qualsiasi progetto di nuove strade da Sirone a Molteno (passando anche per un tratto di Garbagnate Monastero). Siamo contrari a qualsiasi ipotesi di tracciato, in superficie o in galleria, poiché in ogni caso avremmo distruzione dell'ambiente, senza risolvere alla fonte il problema del traffico".