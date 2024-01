Il Comune di Colico informa i suoi cittadini via Whatsapp

Il Comune di Colico amplia le possibilità di contatto social con la cittadinanza: è attivo infatti da questo weekend il canale WhatsApp, che va ad aggiungersi alla pagina Facebook e al canale Telegram.

Su Facebook, come sul sito internet del Comune, vengono condivise informazioni di pubblica utilità, su viabilità e cantieri, avvisi di criticità, allerte meteo e di Protezione civile, iniziative di solidarietà, eventi in programma sul territorio, nuovi progetti, orari e contatti degli uffici, promemoria di scadenze, avvisi, bandi e concorsi e altro.

Con Whatsapp e Telegram è possibile ricevere tutte queste notizie direttamente sullo smartphone in tempo reale.

Come accedere al servizio

Per unirsi al canale WhatsApp del Comune di Colico basta cliccare qui. Dopo aver cliccato su "iscriviti" si potrà accedere al canale e, cliccando sulla campanellina in alto a destra, sarà possibile attivare le notifiche per rimanere sempre aggiornati.

Per seguire il Comune su Telegram è sufficiente scaricare l'app gratuita e usare il box di ricerca per trovare "@comunedicolico".

Entrambi i canali sono strumenti di comunicazione unidirezionali che garantiscono la privacy degli utenti assicurandone l'anonimato.

Il sindaco: "Filo diretto con la cittadinanza"

"L'Amministrazione di Colico vuole coltivare il contatto diretto con la cittadinanza e crede che i social e le nuove tecnologie siano strumenti utili e importanti per contribuire a questo fine - commenta il sindaco Monica Gilardi - Oggi le implementazioni di WhatsApp, che è sicuramente il più diffuso servizio di messagistica istantanea, ci consentono di raggiungere una platea sempre più ampia di cittadini, nel rispetto delle norme e della riservatezza degli utenti".

Whatsapp, con Telegram e Facebook, si aggiunge al sito istituzionale del Comune, alla app Colico Smart ed ai servizi digitali Anpr, PagoPa, app Io che permettono ai cittadini di fruire sempre di più di servizi in autonomia e senza costi.