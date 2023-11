Commemorati i martiri della strage di Nassiriya

Anche la città di Lecco ha commemorato oggi, domenica 12 novembre, i 20 anni dalla strage di Nassiriya. L'attentato provocò 28 morti, 19 italiani e 9 iracheni, tra Carabinieri, militari dell'Esercito Italiano e civili. In questa triste e dolorosa ricorrenza il Comune di Lecco, insieme alle altre istituzioni locali, ha voluto promuovere alle 11 un momento di ricordo e commemorazione in via Martiri di Nassiriya, angolo via Ugo Foscolo, alla presenza di cittadini e autorità.

Tra loro il prefetto di Lecco Sergio Pomponio, il colonnello Andrea Domenici (comandante Compagnia carabinieri di Lecco), il comandante della Polizia provinciale Gerolamo Quadrio, il consigliere regionale Giacomo Zamperini, l'assessore di Lecco Roberto Pietrobelli, e i rappresenti di alpini e associazione nazionale carabinieri.

"Questi martiri sono eroi, o comunque persone alle quali il nostro Paese deve rendere grazie perché hanno dato la vita per la libertà e la pace - ha sottolineato Sergio Pomponio nel suo intervento - Quello di Nassiriya è stato tra l'altro l'episodio più sanguinoso che ha contraddistinto le nostre missioni di pace e la parola utilizzata, martiri, appunto, non è certo casuale. Quello di oggi è un tributo necessario, dovuto e fortemente voluto per rendere omaggio all'operato e alla memoria di queste persone".

"Parlare di martiri significa valorizzare un sacrificio compiuto per difendere valori importanti, come quello della della costruzione della pace in un momento molto delicato - ha dichiarato Pietrobelli - Ancora oggi, continuare a ricordare le vittime di quell'attentato davvero ignobile è giusto e importante".