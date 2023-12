Musica ed emozioni per il 18esimo concerto dell'Avis. Quattro giovani premiati

Serata di note ed emozioni per il 18esimo concerto di Natale dell'Avis Comunale Lecco. Il Cenacolo Francescano, gremito praticamente in ogni ordine di posto, ha aperto le porte per il tradizionale momento allietato dall'orchestra formata da ottantotto giovani studenti dell'Istituto Stoppani di Lecco, affiancati dai tredici del gemellato Collège Pasteur di Macon che da lunedì e venerdì sono stati ospitati dalle famiglie dei giovani "colleghi" italiani e hanno visitato varie città della Lombardia insieme ai loro insegnanti, con la docente d'italiano Cecile Bisset a fare da tramite con Cristina Pricca. Martedì mattina tutta la delegazione è stata ricevuta dal sindaco Mauro Gattinoni a Palazzo delle Paure.

L'Avis di Lecco premia quattro giovani studenti

E non è mancato il consueto momento dedicato alla premiazione dei ragazzi meritevoli: i diplomati Maria Cecilia Negri, Martina Castelnuovo, Gabriele Mazzei, Cristian Invernizzi sono stati premiati da Vincenzo Russo, vicepresidente dell'Associazione Italiani Volontari del Sangue che ha portato “i saluti del presidente Bruno Gandolfi. Donazioni? Lecco è un'isola felice, siamo tra le migliori province d'Italia per il rapporto tra popolazione e donatori. Ma non bisogna abbassare la guardia”. Presente anche Renato Milani per Telethon: “Sono 32 anni che portiamo avanti questa raccolta fondi a scopo benefico e sono state scoperte 7 cure per 7mila malattie genetiche. Per questo ci serve il vostro aiuto”, concretizzato attraverso la vendita dei panettoni all'esterno della galleria e della platea del Cineteatro di piazza Cappuccini. Saliti sul palco anche Adamo Castelnuovo, dirigente dell’ufficio scolastico territoriale di Lecco (“Uno sguardo che va oltre i confini”), e la dirigente scolastica Mariapia Riva (“Ringrazio tutte le famiglie e i docenti per l'impegno. Dobbiamo imparare dai ragazzi questo senso dello stare insieme”).

Applausi prima e dopo i vari momenti, con il professore francese Julien Delechamp a dirigere l'orchestra per l'ultima canzone della lunga serata. Il favore sarà ricambiato a marzo, quando saranno gli studenti lecchesi a viaggiare verso la Francia.