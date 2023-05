Parco Monte Barro: Lanfranchi e Colciago vincono il concorso fotografico

Si è conclusa la prima parte del concorso fotografico "Monte Barro: la grande bellezza" organizzato dall'ente Parco Monte Barro di Galbiate. La giuria ha assegnato i premi per le categorie Classica e Macro: nel secondo caso è stato il noto fotografo lecchese Mauro Lanfranchi ad aggiudicarsi il premio grazie allo scatto "Elleboro nel bianco", che raffigura un esemplare che sbuca dalla neve.

Per quanto riguarda l'altra categoria il riconoscimento è stato assegnato a Lorenzo Colciago di Triuggio (Monza e Brianza) per la foto "Dente di cane". I vincitori mensili vincono un buono pranzo per due persone al Ristorante Eremo di Monte Barro ed è aperto il contest per il mese di maggio dedicato alla fauna. Tra tutte le foto partecipanti al concorso saranno scelte le immagini che illustreranno il nuovo calendario 2024 del Parco Monte Barro.