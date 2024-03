"Abbiamo perso il nostro presidente. Mancherà a tutti un imprenditore lungimirante e appassionato"

Non si spegne il cordoglio in città e provincia per la morte dell'imprenditore Plinio Agostoni, vicepresidente di Icam e numero uno di Confindustria Lecco e Sondrio. Proprio l'associazione di categoria parla di un grande dolore ricordando la figura del suo presidente scomparso ieri, martedì 5 marzo, all'età di 80 anni.

"Abbiamo perso il nostro presidente, abbiamo perso un uomo stimato ed apprezzato, di grande levatura morale, entusiasta della vita, della sua famiglia e dei suoi amici - commenta il direttore generale di Confindustria Lecco e Sondrio, Giulio Sirtori - Alla nostra comunità è venuto a mancare un imprenditore lungimirante e appassionato, da lungo tempo impegnato anche per la nostra Associazione".

"Fra i molti temi che gli stavano a cuore - continua Sirtori anche a nome dei colleghi e amici di Confindustria - l’attenzione ai giovani e alla loro educazione. L’importanza di garantire loro opportunità di sviluppo e crescita sono stati il fulcro di un impegno che lo ha sempre accompagnato, anche nell’ambito del suo mandato alla guida di Confindustria Lecco e Sondrio. Ha saputo mettere concretamente al centro dell’interesse la sostenibilità, in particolare con la sensibilità per i temi della responsabilità d’impresa e dello sviluppo sociale e l’attenzione all’etica del lavoro"

"Siamo grati al presidente Plinio Agostoni per avere contribuito con impegno allo sviluppo della nostra Associazione e per l’esempio che ci ha dato con il suo entusiasmo, mai venuto meno, con la sua apertura al mondo - conclude Sirtori - I Consiglieri, i collaboratori e tutta la comunità imprenditoriale di Confindustria Lecco e Sondrio si stringono alla sua famiglia, che tanto amava, e in particolare alla moglie Maria, ai figli e ai nipoti e a tutti i suoi cari".

Il ricordo del sindaco Gattinoni

Lo ricorda così il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni: “Plinio Agostoni rappresenta la sintesi delle tante anime che caratterizzano il lecchese. In primis lo spirito imprenditoriale, a partire dall’esperienza della Icam, azienda che mantiene l’imprinting familiare ma che nel tempo si è aperta al mondo e ai mercati nella forma attuale di un soggetto multinazionale di successo, caratterizzato da costante attenzione alla sostenibilità e al welfare. Tutti noi sappiamo quanto la Icam abbia segnato la storia industriale della città, abbia creato innovazione e occupazione non solo sul territorio, ma anche nelle catene di fornitura internazionale, a sostegno delle popolazioni coltivatrici del cacao. In secondo luogo, l'impegno nella rappresentanza imprenditoriale, sia in Confindustria sia nella Compagnia delle Opere: il suo è stato un "fare impresa" non solo nella dimensione individuale ma è sempre stato consapevole promotore dell'importanza dell’impatto sociale che l’agire economico imprime sulla comunità. Infine, l'impegno costante e ai massimi livelli per una "scuola libera", a sostegno dell’imperativo di una scelta educativa libera per ogni ordine e grado: la Fondazione Brandolese ha quindi promosso la cultura di una formazione umana, tecnica e culturale quale valore in sé e un investimento per il futuro. Queste attività, e sono solo le più note, sono sempre state sorrette da una grande forza di Fede, mai nascosta, anzi, vissuta in maniera trasparente ed esplicita sia in Gioventù Studentesca sia in Comunione e Liberazione, sia testimoniata pubblicamente in parecchie occasioni di dialogo e di impegno per la costruzione attuale di un agire comune ispirato dal messaggio evangelico”.

Il sindaco di Lecco, la Giunta e il Consiglio comunale ricordano con gratitudine l’impegno per la città in campo imprenditoriale, sociale ed educativo di Plinio Agostoni ed esprimono vicinanza alla moglie Maria, ai suoi figli e a tutti i suoi cari.

L'uomo e l'imprenditore

Pilinio Agostoni era il vicepresidente di Icam, l’azienda di famiglia nella quale ha fatto il suo ingresso nel 1989 dopo la laurea in Ingegneria elettrotecnica e l’esperienza in un’importate realtà multinazionale. Ha contribuito allo sviluppo dell’azienda con particolare riferimento all’aggiornamento tecnologico, all’innovazione e all’efficientamento dei processi produttivi e logistici, favorendo inoltre il cambio d’assetto della governance, in sintonia con le crescenti dimensioni di Icam.

Agostoni aveva maturato anche un’articolata esperienza associativa. Fra le cariche ricoperte, quella di presidente della Categoria merceologica alimentare e di membro del Consiglio generale. Era stato eletto presidente di Confindustria Lecco e Sondrio nel giugno 2022.