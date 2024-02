Il coro che regala un sorriso ai nonni (e non solo)

Dopo un 2023 ricco di eventi, è ripartita a pieno ritmo anche quest’anno l’attività del coro Auser Leucum, una delle realtà più significative dal punto di vista culturale dell'Auser provinciale. Il coro nasce nel 1994 per un’iniziativa di un gruppo di donne, impegnate nell’aiuto agli anziani e appassionate di canto popolare, che sulla base della loro esperienza conoscevano l’importanza del canto come mezzo per arrivare al cuore della gente. Il coro Auser Leucum dal 2017 è socio della consulta musicale di Lecco, grazie alla quale ha avuto l’opportunità di collaborare con altri gruppi musicali e di rafforzare i rapporti con le realtà associative della città.

"Il coro si propone di riscoprire, conservare e diffondere il canto popolare per la valorizzazione del patrimonio culturale locale e più in generale del nostro Paese, con un’attenzione anche alla salvaguardia

della lingua dialettale - spiegano i portavoce di Auser Leucum - Si rivolge con particolare attenzione al pubblico dei centri per anziani e degli ospiti delle case di riposo, dove questo tipo di espressione viene riconosciuta e apprezzata sia come intrattenimento che come momento di comunicazione e ricordo".

Il repertorio

Il coro però realizza anche interessanti proposte per qualsiasi tipo di pubblico, con interventi nelle piazze, nei teatri e in manifestazioni pubbliche per mantenere viva questa tradizione nella popolazione anche in un ambito intergenerazionale. "Il repertorio comprende canzoni relative a varie tematiche quali i mestieri, canti delle donne, canti tradizionali delle regioni oppure i canti con temi sociali o contro la guerra e della resistenza. Non mancano poi canti che portano momenti di allegria e coinvolgimento degli spettatori presenti, dove i brani a sfondo giocoso vengono anche 'messi in scena' con delle recite da parte dei coristi".

Il Coro Auser Leucum, durante il 2023, ha visto un incremento delle attività svolte, in un’ottica di apertura a nuove opportunità pur mantenendo l’impegno di portare momenti di svago e di felicità nelle Rsa. Il coro ha sviluppato alcune proposte rivolte a tutta la popolazione partecipando anche ad iniziative pubbliche. Di rilievo il progetto “Musik-ieri”, che ha vinto un bando di concorso con la Fondazione comunitaria del Lecchese per le arti dal vivo con relativo finanziamento e l’esecuzione di ben 10 concerti. Ciliegina sulla torta la partecipazione al Festival Internazionale del folklore in Piazza Garibaldi a Lecco.