PalaTaurus ciao ciao: il centro vaccinale chiude a fine febbraio

Da marzo il PalaTaurus tornerà a essere una struttura sportiva. Il 2 aprile 2021 il grande palazzetto di viale Brodolini veniva trasformato in un centro vaccinale con 15 linee e circa un anno dopo la sua funzione dovrebbe tornare a essere quella originaria. Del resto le indicazioni portano verso la chiusura dei vari hub su tutto il territorio nazionale, fondamentali durante la fase critica delle vaccinazioni ma oggi costosi (700 euro al giorno di affitto per l'area di Lecco) e poco frequentati.

Un'area gratuita

Secondo quanto riferito da La Provincia di Lecco, in città si andrà avanti quantomento con il centro allestito al piano -1 dell'ospedale "Manzoni", ma nelle idee di Asst Lecco ci sarebbe anche la volontà di trovare un'area più piccola, gratuita e in grado di ospitare quattro linee vaccinali alla bisogna. Sperando che nel frattempo arrivino dei vaccini di facile conservazione da poter tenere in farmacia. L'area Cazzaniga di Merate, invece, resterà sempre aperta.

Lecco: i dati sulle vaccinazioni

In provincia di Lecco l'80,58% della popolazione vaccinabile (332.593) ha ricevuto la prima dose (267.665), l'86,49% la seconda (287.647), il 65,31% ha completato il ciclo con la terza dose (217.222).