“Il centro vaccinale al PalaTaurus fa un'ottima impressione”

Ecco un'impressione di come noi cittadini di Lecco stiamo vivendo il periodo delle vaccinazioni al Palataurus; impressione e descrizione personale.

Settimana scorsa mi sono vaccinato: piccola attesa davanti l'ingresso esterno e poi nella sala d'aspetto al piano primo. Dopo una ventina di minuti ci hanno fatto accomodare a scaglioni di 20 persone circa nell'hub vero e proprio. Dopo una prima accettazione ci hanno fatto accomodare in ordine di arrivo e, dopo altri 20 minuti, ecco l'accettazione col medico che ti fa firmare il foglio per la vaccinazione. Altra attesa in un altro gruppo di sedie e dopo una diecina di minuti ti fanno accomodare nel box per la vaccinazione. L'unico documento richiesto è la tessera sanitaria. Dopo la puntura viene rilasciato un foglio che attesta che tipo di vaccino è stato inoculato con la data della 2a dose e della 3a. Si viene invitati a sostare per 15 minuti in un altro sito per vedere se ci sono reazioni alla puntura. Praticamente dopo circa 90 minuti si è fuori dall'hub.

Mercoledì mattina si è presentato un signore sulla settantina che non aveva fatto, o meglio, non aveva nessuno che poteva fargli la prenotazione: è stato accettato all'interno dell'hub e gli hanno fatto la vaccinazione congiunta covid/influenza. Ottima impressione.

L'unico problema è stato parcheggiare l'auto, I posti auto, secondo me, sono occupati non tanto dai cittadini che devono vaccinarsi ma da altri. Penso che prossimamente, con l'intensificarsi delle vaccinazioni e l'arrivo degli over 40, diventerà un grosso problema. Speriamo che i vigili urbani o i volontari stiano attenti a chi parcheggia in quella zona per evitare intasamenti e ritardi nella presentazione per la vaccinazione.