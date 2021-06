Bollettino covid, i dati di domenica 20 giugno: 6 casi a Lecco

Sono 145 i nuovi positivi al covid registrati in Lombardia nella giornata di oggi, domenica 20 giugno, su 28.579 tamponi effettuati. Il rapporto tra casi testati e positivi è dunque dello 0,5%, in linea con i numeri degli ultimi giorni. I dati sono stati resi noti come ogni giorno dalla Protezione civile nazionale e dalla Regione.

Questo fine settimana, però, si è registrato un lieve aumento dei ricoveri nei reparti ordinari: +6 pazienti che portano il totale a 408. Ancora in discesa invece le terapie intensive - meno 3 - che adesso ospitano 77 persone. I dimessi e guariti delle ultime 24 ore sono 73. I morti sono due, con il tragico bilancio da inizio dell'epidemia arrivato a quota 33.753 a livello regionale.

Prer quanto riguarda in modo specifico il territorio lecchese, oggi si sono registrati 6 nuovi casi, dopo i 2 di ieri e lo zero "covid free" di venerdì. Dall'inizio della pandemia a oggi tra la città di Lecco e i comuni della sua provincia ci sono stati in totale 24.935.

I casi di oggi nelle altre province della Lombardia

Milano 66

Brescia 19

Monza 16

Bergamo 11

Varese 6

Lecco 6

Pavia 5

Sondrio 5

Mantova 4

Cremona 2

Lodi 1

Como 1