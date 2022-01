Anticorpi monoclonali, "il farmaco di un mandellese salva vite contro Omicron"

È mandellese la scoperta a livello farmaceutico che sta salvando vite nella lotta contro il Covid-19 e la variante Omicron, e che soltanto qualche settimana fa è stata impiegata per curare - fra i casi più illustri - il conosciuto ex infettivologo del "Sacco" Massimo Galli.

Il sotrovimab, anticorpo monoclonale utilizzato nel trattamento della prima fase di infezione da Coronavirus, è stato infatti scoperto dal ricercatore di Mandello Davide Corti e dalla sua équipe. Il suo nome, però, non viene mai celebrato come meriterebbe, una "mancanza" che non è passata inosservata al sindaco Riccardo Fasoli, il quale ha tenuto ad attribuire al proprio concittadino il giusto merito. "Ne parlano molto senza mai dire che l'ha scoperto un italiano, mandellese - ha dichiarato Riccardo Fasoli - È la cura usata per salvare la vita al dottor Galli, poche settimane fa. Un grazie a questo mandellese che con i suoi studi sta salvando tantissime vite". Sotrovimab è particolarmente centrato nel trattamento delle varianti del covid.

Il placet dell'Oms

Sotrovimab è un'alternativa a Casirivimab-imdevimab, un cocktail di anticorpi monoclonali raccomandato dall'Oms a settembre 2021, per il trattamento del Covid-19 lieve o moderato in pazienti ad alto rischio di ricovero, inclusi pazienti più anziani, immunocompromessi, con condizioni di base come diabete, ipertensione e obesità e quelli non vaccinati.

I primi studi di laboratorio confermano che questi anticorpi monoclonali sono efficaci anche contro la variante Omicron.

Chi è Davide Corti

Davide Corti, mandellese, figlio di Rosella Locatelli e Graziano Corti. Il giovane, laureato nel 2004 in Biotecnologie farmaceutiche, con esperienza al San Raffaele di Milano, sposato con una collega ricercatrice, da alcuni anni vive e lavora a Bellinzona, nei laboratori della Humabs Biomed SA filiale della Vir Biotechnology.