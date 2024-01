Bambini in festa: inaugurata la casa sull'albero a Dervio

Una giornata di festa per le famiglie ha accompagnato, domenica a Dervio, l'inaugurazione della casa sull'albero al Parco Boldona, primo gioco del genere in un'area pubblica del territorio. L'evento ha richiamato tanti bambini entusiasti.

L'occasione è stata trasformata in un momento di divertimento per le famiglie con spettacolo per bambini, giochi, merenda con cioccolata e zucchero filato, clown e tanto altro. A tagliare il nastro Nicola Danieli, per l'occasione sindaco dei bambini, che ha dato il via a un vero e proprio "assalto" dei piccoli derviesi felicissimi della nuova struttura.

"Un sogno per tutti i bambini"

Proprio a loro si è rivolto il vicesindaco Luca Mainoni, affinchè si divertano sempre più all'aperto e meno con i telefonini. Mainoni ha inoltre ricordato l'impegno profuso per il parco giochi in questi anni: "Una delle prime cose che abbiamo fatto è stato vincere un bando per renderlo inclusivo, così che tutti i bambini possano fruirne, e sostituire molti giochi. Abbiamo poi dedicato attenzione alle manutenzioni e ora siamo arrivati a realizzare la casa sull'albero, un sogno per noi tutti da bambini che ora abbiamo fatto per i nostri piccoli cittadini e per tutti i bambini che vorranno venire a Dervio a giocare. I ragazzi sono il nostro futuro e dobbiamo fare tutto il possibile come Amministrazione per dargli una infanzia serena e sicura".

La struttura è stata costruita su alberi analizzati da un agronomo per verificare la solidità, quindi la ditta "Casa sugli alberi" di Massimo Benetti ha realizzato un'opera che comprende la casa, un ponte tibetano, una piattaforma di gioco e uno scivolo, oltre a due diversi accessi. Infine un ingegnere ha prodotto la certificazione e ora l'attrazione è disponibile al Parco Boldona.