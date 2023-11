Dervio inaugura la piazza intitolata ai Martiri di Nassirya

Le celebrazioni del IV novembre a Dervio incrociano all'intitolazione di una piazza ai Martiri di Nassirya a Dervio.

Una giornata dedicata al ricordo con momenti molto emozionanti, a partire da quello caratterizzato dagli alunni delle scuole elementari e medie che hanno intonato l'inno nazionale accompagnati dal Corpo musicale di Dorio. La cerimonia è stata presenziata da vari sindaci, dal presidente delle Comunità montana e dal delegato della Provincia di Lecco oltre che da Carabinieri, Guardia di Finanza, associazioni d'arma tra cui Alpini e Carabinieri in congedo.

I bambini delle scuole hanno anche realizzato alcune decorazioni tricolori che hanno piantato attorno al cippo dedicato a Nassirya. Il giorno precedente alla cerimonia il generale dei Carabinieri Vincenzo Giallongo, che era in servizio a Nassirya durante l'attentato avvenuto 20 anni fa, ha raccontato l'evento in sala civica, mentre oggi all'intitolazione ha parlato ai ragazzi spiegando l'impegno di pace dei militari italiani impegnati in Iraq.

Cerimonia a 20 anni dalla strage

"Una cerimonia - spiegano gli amministratori del Comune di Dervio - che è molto sentita, il IV novembre lo celebriamo sempre coinvolgendo i ragazzi delle scuole e ringraziamo la preside e il corpo docenti per la loro sensibilità. Quest'anno, essendo il ventennale delle strage di Nassirya, abbiamo voluto dedicare la piazza ai caduti e unire i sacrifici dei militari nella Prima guerra mondiale ai militari che in Iraq si sono sacrificati per cercare di salvaguardare la pace".