Dervio mette in sicurezza la strada che conduce al cimitero

A Dervio hanno preso il via gli interventi per rifare via alla Gera, la strada che collega il cimitero a via don Penati, caratterizzata da quadrattoni di cemento che impedivano di transitare con le carrozzine e che avevano inoltre provocato alcune cadute poiché scoordinati.

L’intervento permetterà di realizzare una ciclopedonale pavimentata in cemento drenante e sarà anche posizionata l'illuminazione nella parte più bassa della strada che ne era priva. "Si tratta di un’opera importante perché la strada, sebbene secondaria, è molto utilizzata come collegamento veloce tra la parte alta del paese e la zona a lago, ma soprattutto è molto frequentata dalle persone che si recano al cimitero" spiega il sindaco Stefano Cassinelli.

L’intervento dovrebbe concludersi, salvo imprevisti, entro fine anno. "Il rifacimento e la messa in sicurezza di via alla Gera, resa accessibile anche ai disabili, sono inoltre propedeutici alla realizzazione del nuovo viale degli Alpini, intervento molto più pesante da un punto di vista urbanistico, che andrà a creare un collegamento a lago di più alto profilo oltre che molto più sicuro per i pedoni che, soprattutto d’estate, affollano la zona in prossimità del parco giochi".