Con il battello, in auto, a piedi: in migliaia ad Abbadia per la Fiera di Sant'Apollonia

La pioggia non ha frenato l'edizione 2024 della Fiera di Sant'Apollonia ad Abbadia Lariana. Migliaia di persone nell'arco della giornata di domenica 11 febbraio si sono infatti riversate sul lungolago rivierasco per gustare qualche prodotto tipico, acquistare oggetti artigianali, capi di abbigliamento o semplicemente per godere di una passeggiata con un panorama suggestivo.

Forse anche a causa delle avverse condizioni meteorologiche del mattino si è registrata qualche assenza fra gli ambulanti, che non ha intaccato però il fascino dell'iniziativa. La fiera è stata costituita da 31 bancarelle e non sono mancati gli appuntamenti che il Comune di Abbadia, organizzatore dell'evento insieme alla parrocchia di San Lorenzo, all'oratorio Piergiorgio Frassati e al Civico museo setificio Monti, aveva inserito in calendario.

Le associazioni hanno esposto i propri stand all'interno del parco di Chiesa Rotta (la pioggia ha fatto saltare soltanto l'attrazione dei giochi gonfiabili), mentre in oratorio i volontari hanno preparato il pranzo con i piatti tipici del territorio, cassoeula e trippa su tutte. Aperto in via straordinaria il museo setificio, allestita la mostra di Raffaele Carsana in sala civica. Grande successo anche per le corse gratuite proposte da Navigazione laghi a collegare Abbadia con i comuni circostanti e persino Lecco.

"Siamo davvero soddisfatti del successo di questa edizione - commenta il sindaco di Abbadia Roberto Azzoni - Nonostante la minaccia della pioggia la fiera si è svolta nel migliore dei modi e ha portato molte persone in paese, anche grazie alla spola dei battelli".