Ospedale Mandic, già raccolte 7.500 firme. Sabato il flash mob

Un flash mob per tutelare il Mandic. Continua la mobilitazione della Federazione di Lecco del Partito Democratico per raccogliere firme per la petizione lanciata dopo le molte dimissioni all'ospedale di Merate (sull'argomento anche l'interrogazione parlamentare del senatore della Sinistra Tino Magni). Nei giorni passati, oltre alla raccolta online, i circoli del Casatese e Meratese si sono attivati nei propri paesi per fare firmare i cittadini.

"Domenica eravamo a Imbersago, martedì a Merate oggi a Barzanò e Olgiate, poi continueremo sabato mattina a Casatenovo, domenica a Missaglia - spiega Manuel Tropenscovino, segretario provinciale del Partito Democratico - C'è una partecipazione importante, oltre le più di 7.500 firme raccolte online, siamo già oltre le 1.000 firme cartacee in qualche giorno. Sabato mattina a Merate ci sarà il flash mob organizzato con Sinistra Italiana a cui hanno aderito e stanno aderendo anche altri partiti, associazioni e organizzazioni del territorio. La situazione dell'ospedale di Merate ci preoccupa e conferma che alla destra dei presidi del territorio non interessa nulla. O c'è un piano preciso, oppure c'è totale incapacità di gestire una situazione seria. Quelli che venivano a chiedere i voti ai meratesi ora dovrebbero venire a spiegare ai cittadini cosa vogliono fare per un importante ospedale come quello di Merate. Noi non ci fermeremo e continueremo a chiedere chiarezza e risposte per il futuro del Mandic. Sulla sanità pubblica, accessibile e di prossimità non faremo un passo indietro".

Sabato dalle 9.30 in Piazza Prinetti a Merate si terrà il flash mob dal titolo #salviamolospedale di Merate i cui promotori sono il Partito Democratico e Sinistra Italiana, a cui hanno aderito diversi partiti d'opposizione, associazioni di categoria. A questo link è possibile sottoscrivere la petizione.