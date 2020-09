Fondo della Comunità di Valmadrera, deliberata la destinazione della raccolta effettuata durante l'emergenza sanitaria

Si è riunito nei giorni scorsi il Fondo della Comunità di Valmadrera, presieduto dal sindaco Antonio Rusconi alla presenza del Parroco don Isidoro Crepaldi e di tutti gli altri componenti, per prendere alcune decisioni di carattere urgente.

Al primo punto all’ordine del giorno si è deciso di ammettere all’interno del Fondo il neo istituito "In viaggio con Pamela" con iniziative a favore della disabilità che usufruirà del conto corrente della Fondazione Comunitaria Lecchese.

Al secondo punto all’Odg, rispetto al Fondo Covid-19 che ha raccolto finora 9.200 euro, si è deciso di destinarne 7.200 a 12 contributi da 600 euro per famiglie che abbiano perso il lavoro durante il Covid e che recentemente non abbiano ricevuto altri contributi. Parrocchia e Servizi Sociali si coordineranno nell’indicazione al Fondo delle famiglie e 2.000 all’associazione Commercianti per esigenze o iniziative particolari.

Al terzo punto, Covid permettendo, è stata prevista per la prossima data del 20 novembre la tradizionale cena degli imprenditori e della solidarietà. Tutte le iniziative sono state decise all’unanimità.