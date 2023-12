Al via in estate i lavori della nuova funivia dei Piani d'Erna, come sarà

Approvato il progetto definitivo per la nuova funivia dei Piani d'Erna: costerà oltre un milione e mezzo di euro. La giunta comunale di Lecco ha dato infatti parere favorevole al progetto definitivo per la riqualificazione delle stazioni di monte e valle della funivia che collega la città ai Piani d’Erna.

L’intervento prevede una riqualificazione degli edifici della stazione di monte e della stazione di valle, con una manutenzione degli stabili, l’ammodernamento degli spazi e dei servizi per migliorare le condizioni di accoglienza e servizio degli utenti del trasporto pubblico, con un focus sull’efficientamento energetico e funzionale delle stazioni stesse.

Cattaneo e Zuffi: "Un progetto attento alle caratteristiche naturali e paesaggistiche"

"Il progetto - commentano gli assessori Renata Zuffi e Giovanni Cattaneo - rappresenta un tassello importante nel rilancio della Piattaforma Erna: vogliamo avere cura dell’ambiente in cui si inserisce il servizio di trasporto pubblico, vogliamo favorire un accesso inclusivo ai Piani d’Erna, che tenga conto delle caratteristiche naturali e paesaggistiche di questa località e favorisca al contempo lo sviluppo di nuove iniziative economiche, culturali e sociali".

Il progetto, redatto dallo studio Ardea guidato dall’architetto Arturo Montanelli, ha un valore complessivo di 1.557.000 euro di cui 1.130.000 finanziati da Regione Lombardia e i restanti 427.000 euro coperti con risorse del Comune di Lecco.

Una nuova facciata per entrambe le strutture, a valle e a monte

In particolare gli interventi prevedono lavori sulla parte esterna con la realizzazione di una nuova facciata per entrambe le strutture (a valle e a monte) che restituisca decoro e perfomance energetica agli edifici, diventando un primo importante biglietto da visita per chi vuole scoprire le montagne lecchesi.

"Ancora più significativa è la rimodulazione degli spazi interni con il rifacimento dei servizi igienici, l’ammodernamento degli spazi adibiti a biglietteria e imbarco sbarco dalla funivia, nonché dei luoghi di lavoro del personale di controllo. Un’importante novità tocca l’interno della stazione a monte con la predisposizione degli ambienti per accogliere come riparo dalle intemperie i viaggiatori in caso di brutto tempo ma anche come nuovo punto di ristoro e di animazione dello spazio più prossimo all’attacco dei sentieri: al piano superiore vedrà la luce un salone polifunzionale che diventerà oggetto di un bando di gestione una volta terminati i lavori".

Il cronoprogramma del cantiere: chiusure al minimo

Il cronoprogramma del cantiere prevede l’avvio dei lavori entro l’estate del 2024, con l’obiettivo di minimizzare eventuali periodi di chiusura e fermo impianto per non impattare sulla mobilità dei residenti in Erna e garantire alle attività economiche l’afflusso di turisti. "Il dettaglio dei lavori - fa sapere infine il Comune di Lecco - verrà comunicato successivamente all’aggiudicazione della gara e alla redazione del progetto esecutivo che sono le prossime fasi dell’iter del progetto.