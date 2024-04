Scatta l'allarme antincendio in una struttura ricettiva, ospiti fatti evacuare

Paura, e timori perfino per un rischio esplosione, a Garbagnate Monastero. Nella notte tra ieri, venerdì 12 aprile e oggi, sabato 13, i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco sono intervenuti in forze in una struttura ricettiva di Garbagnate Monastero, nella Brianza lecchese, dopo che è scattato l'allarme antincendio. L'esercizio pubblico si trova in via Europa e la chiamata preventiva ai soccorsi è arrivata intorno alla mezzanotte.

I pompieri sono intervenuti con tre partenze (due autopompa serbatoio e un'autoscala). A seguito di una serie di approfondite verifiche, tecnici e soccorritori hanno poi potuto constatare che il problema era limitato al locale tecnico, senza incendio. Per precauzione gli ospiti sono comunque stati fatti temporaneamente evacuare. L'intervento è durato circa 2 ore.