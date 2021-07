Adozioni del cuore: il gattone Drugo cerca casa in provincia di Lecco

Il micio, di 14 anni, è sterilizzato e gode di ottima salute. Ora si trova in uno stallo di emergenza che presto dovrà lasciare, urge per lui una nuova famiglia

Drugo, splendido gatto nero di 14 anni, cerca la sua famiglia per sempre e la cerca in provincia di Lecco.

"È un adorabile compagno di vita, dolce e curioso.Due occhi giallo oro spuntano dal suo manto nero ed è già amore - spiegano i volontari di Adozione del cuore - Drugo è abituato a vivere in appartamento e non si è mai relazionato con i suoi simili, per cui è da valutare l'inserimento in contesti con altri animali".

Questo splendido micione è sterilizzato e gode di ottima salute. Ora si trova in uno stallo di emergenza che presto dovrà lasciare, dunque sarà affidato previo controlli pre e post-affido.

Chi fosse interessato, o per informazioni, può contattare Sabrina al numero 347 0927102.