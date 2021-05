Gli adolescenti lecchesi possono iscriversi ai gruppi di lettura

È partito lunedì 3 maggio con il primo appuntamento online il progetto Già, Generazione in Allenamento, gruppi di lettura per giovani adulti della fascia d'età 14-19 anni.

Positiva la risposta dei ragazzi e delle ragazze già iscritti all'iniziativa, con numeri tali da consentire la costituzione di ben quattro gruppi di lettura suddivisi per fascia di età, per un totale di 45 iscritti: due gruppi di giovani lettori di 13-14 anni, un gruppo di 15-16 anni e un gruppo di 17-20 anni.

L'iniziativa, promossa in tutto il territorio provinciale con il coinvolgimento delle biblioteche, degli istituti scolastici, dell'Informagiovani e delle realtà associative e sportive, promuove una maggiore partecipazione e condivisione della lettura da parte degli adolescenti: i gruppi sono infatti un luogo, per ora virtuale, dove poter scambiare idee, condividere le passioni, parlare di libri, film e fumetti.

Piazza: «Soddisfatti della risposta»

«Questo nuovo progetto di promozione della lettura - spiega la presidente del Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese Simona Piazza - offre ai giovani un percorso ricreativo e al tempo stesso educativo in un momento storico complicato per lo sviluppo delle relazioni sociali. Siamo soddisfatti della risposta importante in termini di adesioni e siamo certi che questa iniziativa possa dare ai nostri ragazzi un'occasione in più per condividere le loro passioni, promuovendo lo sviluppo di un approccio interpretativo e critico ai temi civici e collettivi».

La partecipazione è libera, gratuita ed è ancora possibile inserirsi in qualsiasi momento, dopo essersi segnalati a partire dal sito internet del Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese. Gli incontri si svolgeranno, indicativamente, ogni 45 giorni tramite piattaforma web Zoom e avranno la durata di circa 1h30'. Per avere maggiori informazioni è possibile scrivere a sistemabibliotecario@comune.lecco.it o telefonare alllo 0341 481134.