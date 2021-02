Giorno del Ricordo: a Lecco e provincia si rinnova la memoria

Il 10 febbraio ricorre il Giorno del Ricordo, istituito con legge 92 del 30 marzo 2004 per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della complessa vicenda del confine orientale.

La Provincia di Lecco, insieme a Comune di Lecco e Prefettura di Lecco, organizza la commemorazione istituzionale con la deposizione di un omaggio floreale e un momento di raccoglimento, in programma mercoledì 10 febbraio alle 11 in Riva Martiri delle Foibe a Lecco, con la partecipazione del Presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli, del sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e del Prefetto di Lecco Castrese De Rosa.

La Provincia di Lecco vuole ricordare questa ricorrenza promuovendo l'iniziativa organizzata in modalità on line dal Consorzio Brianteo Villa Greppi, a cui la Provincia aderisce: l'incontro con Silvia Dai Prà, autrice del libro Senza salutare nessuno. Un ritorno in Istria (Laterza) sarà trasmesso venerdì 12 febbraio alle 21 sul sito www.villagreppi.it, sul canale Youtube e sulla pagina Facebook.

Usuelli: «Angoscia non vada dimenticata»

«La conservazione del ricordo - commenta il presidente Claudio Usuelli - punta a privilegiare l'incontro tra i cittadini e le istituzioni. Alle vittime di quella persecuzione, ai profughi e ai loro discendenti va il nostro pensiero affinché la loro angoscia non vada dimenticata, ma resti da monito contro i regimi totalitari e le ideologie che opprimono e schiacciano le minoranze, negando i diritti delle persone. Ringrazio il Consorzio Brianteo Villa Greppi e tutti gli enti del territorio che con impegno e attenzione mantengono vivo il ricordo e invitano i cittadini a non dimenticare».

Gattinoni e Piazza: «Fare memoria»

«Il Giorno del Ricordo è una ricorrenza nazionale, istituita dal Parlamento italiano nel 2004 - sottolineano il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e il vicesindaco, con delega alla cultura, Simona Piazza - In questa giornata il nostro compito è quello di fare memoria di una drammatica pagina della nostra storia, per tempo dimenticata, della quale sono state vittime molti italiani d'Istria, Dalmazia e Venezia Giulia, perseguitati, costretti alla fuga o puniti con l'atroce morte nelle foibe. Si tratta di una ricorrenza dolorosa, che la nostra città ricorda con la dedicata "Riva ai Martiri delle Foibe" e con momenti di approfondimento, testimonianza, conoscenza. Perché, come ha detto il nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell'ultimo Giorno del Ricordo, "questi eventi ci insegnano che l'odio, la vendetta, la discriminazione, a qualunque titolo esercitati, germinano solo altro odio e violenza". Riconoscere la tragicità di questi avvenimenti vuol dire innanzitutto riconoscere la "dignità della memoria" a chi non c'è più e alle loro famiglie che a lungo hanno lottato per far conoscere quanto accaduto».

Così a Lecco

Il Comune di Lecco propone una bibliografia a tema che comprende testi che raccontano e testimoniano orrori da non dimenticare.

I volumi raccolti per l'occasione sono esposti presso la Biblioteca civica U. Pozzoli di Lecco, oltre che evidenziati a partire dalla homepage del catalogo online a questo collegamento già a partire da oggi e fino a venerdì 12 febbraio.

La biblioteca è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30 e in questa fase (zona gialla) l'accesso è consentito anche senza prenotazione e regolamentato dalle disposizioni di prevenzione e contenimento del contagio in vigore. Per maggiori informazioni sul prestito è possibile chiamare il numero 0341 481122 o scrivere a adulti.biblioteca@comune.lecco.it.

Gli eventi nei comuni

Inoltre, nell'ambito della programmazione del Circuito Spettacolo dal vivo in provincia di Lecco, alcuni Comuni aderenti hanno organizzato eventi on line per ricordare le vittime delle Foibe.

Il Comune di Valmadrera propone mercoledì 10 febbraio lo spettacolo Urla dalle Foibe della Compagnia Pandemonium Teatro, interpretato da Lisa Ferrari, con luci e proiezioni di Carlo Villa e Max Giavazzi. Il video sarà disponibile su Youtube dalle 9 alle 22; il link sarà pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Valmadrera.

Il Comune di Merate ha programmato per sabato 13 febbraio alle 17.30 Il sentiero del padre. Viaggio tra i segreti delle foibe carsiche, racconto teatrale scritto e interpretato da Davide Giandrini; Il link per accedere alla diretta streaming sarà disponibile sul sito del Comune di Merate dalle 17.30 di sabato 13 febbraio.