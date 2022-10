Al Campo delle zucche di Galbiate è già atmosfera di Halloween

Il Campo delle zucche a Galbiate è pronto a ospitare bambini, coppie e famiglie per festeggiare al meglio la ricorrenza di Halloween.

L'attività gestita da Cristina Tosi sul lago a Galbiate, in questo mese di ottobre, si è trasformata in un perfetto luogo da "dolcetto o scherzetto": zucche di ogni forma e dimensione che prendono vita con espressioni umane, fantasmi appesi agli alberi, streghe che in mano stringono la "mela avvelenata" delle favole, mostri e altre strane creature.

Vi portiamo, attraverso la fotogallery sottostante, in mezzo a questa suggestiva rappresentazione realizzata con cura e passione della stessa Cristina. Il campo è allestito in stile Halloween con tante nuove sorprese tutte da scoprire visitandolo direttamente. L'atmosfera fiabesca, in mezzo alla natura, si unisce alla possibilità di raccogliere zucche di ogni tipo, Butternut, Hokkaido, Vanity, Provenza, Violino, Cedrina e la famosissima Spaghetti.

Gli orari di apertura del Campo

Dal lunedì al venerdì

dalle 16 alle 18.30

Ingresso libero e gratuito

Sabato e domenica

dalle 9.30 alle 12.30

dalle 14 alle 18.30 ingresso gratuito su prenotazione