Le 10 piazze più suggestive della provincia di Lecco

Una piazza è spesso il luogo simbolo di un paese e della sua comunità. La provincia di Lecco è ricchissima di spiazzi celebri, suggestivi, grondanti storia e architettura.

In questo articolo abbiamo selezionato dieci piazze da presentare ai lettori. Come spesso accade nelle nostre guide - ci teniamo a sottolinearlo - non si tratta di una classifica, bensì di semplici consigli scelti dalla redazione. Se a qualcuno venissero in mente altri luoghi fra i tanti che il nostro territorio offre, può segnalarceli nei commenti all'articolo o su Facebook.

Piazza Italia (Mandello)

Un brulicare di locali, vicoli e anfratti che si affacciano sul lago. Ogni angolo di Mandello basso è ideale per una foto ricordo, ma piazza Italia rappresenta la cartolina per eccellenza, con le sue panchine rivolte al lago, le fioriere, i piccioni in perenne ricerca di attenzioni. La presenza della storica gelateria e del pregevole arco dell'imbarcadero, di recente rinnovato, le regalano una dimensione ancora più suggestiva. Il simbolo è lo stemma del Comune di Mandello incastonato nel porfido e visibile dall'alto.

Piazza San Giorgio (Varenna)

È il luogo più affollato di Varenna, dove i cittadini e i turisti si riversano per una piccola sosta fra le numerose bellezze da visitare nella "Perla del Lecchese". In un attimo si possono raggiungere i vicoli e i ristoranti della zona a lago, ma anche prendere altre direzioni quali ad esempio quella a monte per raggiungere il Sentiero del Viandante. In piazza San Giorgio si svolgono le principali manifestazioni varennesi, compreso il celebre Capodanno in piazza.

Piazza Era (Lecco)

Non è soltanto il simbolo del rione lecchese più "letterario", quello di Pescarenico, ma è anche e soprattutto un magnifico scenario naturale, sorta di terrazza affacciata sull'Adda e incastonata tra vicoli di pescatori e locali ricercati.

Piazza Era rappresenta uno dei simboli della città: Alessandro Manzoni vi ha ambientato alcune delle scene più importanti de I Promessi sposi, i lecchesi la scelgono spesso come luogo di "fuga" dal caos del centro per una passeggiata lungo il percorso che prosegue verso Rivabella con la pista ciclopedonale. Piazza Era, con i cigni sulle rive e le imbarcazioni ormeggiate tipiche del Lario, le Lucie, è forse il vero luogo da cartolina della città.

Piazza Carlo Frigerio (Brivio)

Tra le piazze più iconiche della Brianza c'è piazza Carlo Frigerio a Brivio: l'odore e i colori dell'Adda, la torre del Castello a dominare lo spiazzo, la possibilità di passeggiare in totale libertà costeggiando il fiume sino al ponte e oltre. Anche questo è uno dei luoghi più amati nel territorio.

Piazza Garibaldi (Barzio)

Bar, locande, ristoranti, alberghi: piazza Garibaldi a Barzio è iconica, sia per il colpo d'occhio che offre d'estate sia per quello offerto in inverno, in particolare quando innevata: dominata al centro da un monumento e dalla bandiera italiana, è crocevia e abituale luogo di ritrovo, nonché teatro dei mercatini.

Piazza Cermenati (Lecco)

Certo, la zona a lago di Lecco è da considersi un unicum con le tre piazze contigue e un ideale camminamento che, da piazza Cermenati, giunge sino a piazza Manzoni transitando dalla storica via Roma; piazza XX Settembre ha un fascino particolare con i bar e i locali ammassati uno accanto all'altro, la Torre Viscontea e Palazzo delle Paure a grondare storia e offrire appuntamenti culturali; piazza Garibaldi è da sempre il luogo più affollato della città, ritrovo per centinaia di lecchesi e scenario ideale per eventi musicali e non solo (se solo fosse attivo il Teatro della Società...).

Fatte tutte queste debite premesse, scegliamo piazza Cermenati perché affaccia direttamente sul lago, è dominata al centro dall'imponente monumento a Mario Cemernati, dall'alto dal campanile di San Nicolò e offre un panorama senza eguali: da una parte il San Martino, dall'altra il Cornizzolo e il Moregallo a sovrastare il Golfo di Lecco.

Piazza Garibaldi (Colico)

Il lungolago di Colico negli ultimi anni è diventato fra i più frequentati nel nostro territorio, grazie a una continua opera di riqualifica. La "terrazza" che si affaccia da piazza Garibaldi al Lungolago Polti non ha eguali per estensione e offre uno scenario naturale magnifico, aperto tra i monti che circondano l'Alto Lario. L'imbarcadero con il suo continuo fluire di battelli e aliscafi, i locali brulicanti di vita diurna e serale donano alla piazza una forte personalità. Da qui si può intraprendere una bella passeggiata in entrambe le direzioni, nord e sud.

Piazza Tommaso Grossi (Bellano)

Una piazza piccolina (in realtà nota alla toponomastica come inizio di "viale Tommaso Grossi"), se confrontata con altre del territorio, ma straordinariamente simbolica: piazza Tommaso Grossi a Bellano collega l'inizio del lungolago al centro, di fronte al Municipio, tra affollati bar e ristoranti e l'imbarcadero. Nella vicina darsena si possono trovare ormeggiate le Lucie, tradizionali imbarcazioni del Lario. In pochissimi minuti di cammino si possono raggiungere i luoghi più rappresentativi del paese quali la chiesa dei Santi Nazaro e Celso in piazza San Giorgio e l'Orrido.

Piazzetta Garibaldi (Corenno Plinio)

Negli ultimi due anni è divenuta a pagamento con il famoso ticket, ma il simbolo di Corenno Plinio è la piazza ai piedi della chiesa di Tommaso di Canterbury: qui vengono ospitate manifestazioni e rievocazioni storiche, da qui si possono scendere le scalogge che conducono alle rive del lago e creano il "Borgo dei mille gradini", di recente nominato fra i più belli d'Italia.

La "Piazzetta" (Montevecchia)

In frazione Piazza a Montevecchia c'è un condensato di storia della Brianza, con le ville settecentesche Albertoni e Vittadini, e la vicinanza del Santuario della Beata Vergine del Monte Carmelo. La bellezza struggente di questo luogo - oggi noto come Largo Agnesi - è data però dalla straordinaria terrazza panoramica sulle verdi colline della Brianza e del Parco del Curone, in grado di regalare momenti di assoluta sospensione.