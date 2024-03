'Il libro e il lago', formula vincente tra musica, pittura, letteratura e associazioni

Un successo. 'Il libro e il lago', la rassegna nomade organizzata da Samuele Scognamiglio, si è ripresentata alla grande giovedì sera alla paninoteca Ermete di Lecco.

"La prima serata della rassegna è partita in lieve ritardo, ma nel suo dipanarsi e diventata sempre più coinvolgente, armoniosa - ha commentato un partecipante - La varietà di più discipline ha permesso validi incontri artistici, musicali e letterali. Complimenti a tutti".

Stefano Greco, gestore di Ermete, ha 'tagliato il nastro' della 5^ edizione congratulandosi con l'ideatore e organizzare del format, "così innovativo e vario - ha detto - Individuare gli artisti in tre ambiti (pittura, musica e letteratura) con una spazio per le associazioni è un compito non certo semplice e il risultato non è sempre scontato, ma il nostro locale, gestito da me e da mia sorella Francesca, è disponibile a tali iniziative che avvicinino mondi diversi e contesti differenti. Un ringraziamento particolare ad Annamaria Bucari della Lr per la grazia e la professionalità".

Gli ospiti incantano

La serata ha effettivamente proposto varie storie e protagonisti tra associazioni, pittura, musica e letteratura.

Il professor Giuseppe Leone ha illustrato, coadiuvato dal professor Agazio Samà, il libro Taccuino Ignazio Silone, stregando il pubblico attraverso una coinvolgente chiarezza espositiva.

La parte musicale è stata affidata al duo Monique & Luca, capaci di conquistare tutti con le proprie atrmosfere lievi. A esporre le proprie opere la pittrice Milena Musso. "Mi sento e sono un'autodidatta in pittura, un'esteta per vocazione - ha dichiarato - La mia Primavera è la prima opera che faccio su commissione per l'inaugurazione della rassegna, mi ha creato qualche difficoltà iniziale, poi ho lanciato il cuore oltre l'ostacolo e ho realizzato La mia Primavera che ha raccolto l'apprezzamento di molti, uno tra tutti il musicista Luca".

Tra i presenti in sala: Alesssandra Canali, pittrice e decoratrice; Monica Coti Zelati, docente e già presidente della commissione comunale. Immancabile Chicco Riva (imprenditore) accompagnato da due bellezze dell'Est, Irina e Iohanna.

L'impegno di 'Lezioni al campo'

Così si è espressa Marta Casalone, presidente dell'associazione 'Lezioni al campo': "Fin dal 2015 'Lezioni al Campo' si impegna in attività di integrazione di migranti, con corsi di lingua italiana e non solo, momenti di formazione culturale e situazioni di socializzazione. Inoltre collabora con le istituzioni e con varie realtà locali e nell'accompagnamento di donne e bambini (associazioni e enti) attivi in questo settore. In molti casi si aiutano i migranti a orientarsi nella scelta di percorsi professionali, guidandoli all'approccio lavorativo. Grazie per l'opportunità fornitaci dalla rassegna Il Libro e Il Lago".

Prossimo appuntamento giovedì 21 marzo alle ore 18.30 con Silvia Bolis e la pittura di Alessandra Canali. A seguire omaggio alla Giornata mondiale della Poesia con un'ospite d'eccezione, Lara Ferrario di Erba, showgirl che leggerà alcune poesie accompagnate dal pianista FabryGore McMillan.