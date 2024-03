Dal Poli di Lecco alla Nasa: sosteniamo il sogno di una vita di Ilaria

Da Lecco al Johnson Space Center della Nasa. Non è un sogno irrealizzabile per Ilaria Fiore, studentessa pugliese del Politecnico di Milano - sezione distaccata di Lecco, che si è trovata fra i 120 selezionati a livello internazionale per studiare all'International Space University, a Houston, in Texas.

"Ho iniziato - racconta sulla piattaforma GoFundMe, dove ha avviato una raccolta fondi - studiando Ingegneria Edile-Architettura e pian piano ho imparato ad alzare lo sguardo verso quel cielo stellato che osservavo d'estate con mio fratello e le mie sorelle. Ho iniziato a partecipare - scrive la giovane - a tante attività extracurricolari che mi hanno portato a scoprire lo Space Architecture e all'inizio mi sembrava assurdo che potessi applicare le mie competenze al settore spaziale".

"All'International Space University imparerei dai migliori"

Invece le cose sono andate in maniera decisamente diversa. "A oggi - prosegue - a pochi esami dalla laurea, posso dire che di competenze tecniche e non solo ne ho acquisite tante e che il settore spaziale mi sta permettendo di metterle tutte in pratica. Poter partecipare al programma estivo dell'International Space University - prosegue Ilaria - rappresenta un'importante opportunità formativa che mi permetterebbe di poter apprendere dai maggiori esperti del settore, in modo intensivo e puntuale".

Riuscire a farlo, però, non è una passeggiata e soprattutto è molto costoso. L'Esa, l'Agenzia spaziale europea, supporterà la studentessa con una borsa di studio di 10mila euro a copertura parziale del corso. Ne servono altrettanti da versare entro il 31 marzo: da lì l'idea della giovane di avviare la raccolta fondi, che nel momento in cui scriviamo ha già superato 3.300 euro in pochi giorni.

"In totale trasparenza - precisa - verranno rendicontate tutte le spese relative a questa esperienza". Per chi volesse contribuire, la campagna è raggiungibile al seguente link.