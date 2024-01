In dirittura d'arrivo la raccolta fondi per la chiesa di San Giorgio

È stata una lunga maratona iniziata il 27 giugno 2023 e ha coinvolto moltissime persone che si sono unite a sostegno di San Giorgio, innamorate del gioiello di architettura sacra del territorio. La chiesetta sul Viandante a Mandello è uno scrigno prezioso da tutelare e valorizzare. È stato questo il motore che ha spinto, in questi mesi, l'assessore alla Cultura Doriana Pachera a organizzare iniziative finalizzate a una raccolta fondi che consentisse di raggiungere la quota soglia per l'accesso ai finanziamenti pubblici.

Pachera, sostenuta dall'attivo e propositivo gruppo di volontari "Amici di San Giorgio", è riuscita a promuovere e organizzare una successione di eventi veramente ricca e di grande livello culturale, per le personalità coinvolte e le proposte offerte. Sei mesi di attività culturali intense che hanno portato il Comune di Mandello in prima linea nella diffusione e nella sensibilizzazione alla partecipazione dei cittadini.

Gli eventi proposti hanno visto coinvolti: l'astrofisico Davide Trezzi, i musicisti Emanuela Milani, Michele Santomassimo, Michele Vassena, l'arpista Valerio Lisci, la soprano Sonia Nava, il coro Aldeia, la Corale Bilacus, il coro dell'Istituto Volta di Mandello del Lario diretto dal professor Milesi, la Banda Scala.

L'ultimo evento in musica

Venerdì 12 gennaio al Teatro Fabrizio De Andrè c'è stato l'ultimo evento e cioè il concerto "Ciak, si Suona" (nella foto sotto) che ha visto impegnata l'orchestra Stoppani In musica, diretta da Maurizio Fasoli e Elena Tartara, in una serata davvero speciale, un vero e proprio viaggio visivo e di ascolto tra alcuni dei più noti e bei film della cultura pop. Le note di famosissime colonne sonore hanno risuonato nel teatro accompagnate dalla suggestione delle sequenze cinematografiche in uno spettacolo portato per la prima volta in teatro proprio il 12 gennaio, confermando la lungimiranza del Comune e in particolare dell'assessore alla Cultura nella proposta degli eventi. L'apertura del concerto con la proiezione delle immagini degli affreschi con gli scatti di Michele Gala, accompagnata dalle note di Mission, ha regalato un inizio davvero suggestivo ed emozionante.

La raccolta fondi è in dirittura di arrivo: c'è ancora tempo per le donazioni sino al 31 gennaio 2024 online o con bonifico bancario. A San Giorgio potrà essere dedicato un importante progetto di valorizzazione degli affreschi, nella speranza di una futura fruizione degli stessi da parte di tanti amanti del bello, della cultura e della storia.

Come donare

La raccolta fondi avviene online attraverso una piattaforma di crowdfunding utilizzando il seguente link. Le donazioni individuali saranno raddoppiate da Fondazione Cariplo fino al raggiungimento della cifra di 100mila euro. Sono previsti riconoscimenti ai donatori (tutte le info si trovano accedendo alla piattaforma tramite il link sopra riportato).