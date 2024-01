A Dervio tutto pronto per inaugurare la nuova casa sull'albero

Dervio è pronto a inaugurare la nuova casa sull'albero al Parco giochi della Boldona. Sarà una giornata di festa quella di domenica 7 gennaio. Il parco giochi comunale, già all'avanguardia per la qualità delle strutture e già inclusivo, sarà dotato di questa nuova attrazione per i bambini, un gioco unico nel suo genere sul territorio che sarà capace di attirare ancora più famiglie nel paese dell'Alto Lario. La casa sull'albero è realizzata su diversi fusti con anche un ponte tibetano sospeso per collegare i punti di accesso e uscita.

"Vogliamo dare qualcosa di unico ai bambini"

"L'obiettivo - ha spiegato il vicesindaco Luca Mainoni - è quello di dare qualcosa di unico ai bambini. Sono infatti tantissime le famiglie, sia di Dervio sia di fuori, che utilizzano il parco della Boldona. Si tratta di un parco su cui abbiamo investito molto sin dall'inizio del nostro mandato prendendo un bando di Regione Lombardia per renderlo inclusivo e per mettere tutti i giochi a norma. Ora la casa sull'albero renderà ancora più attrattivo questo spazio per i bambini e le famiglie. La ditta 'Casa sugli alberi' di Massimo Benetti ha realizzato un'opera molto bella e non vediamo l'ora di metterla a disposizione dei bambini che la stanno aspettando".

Per l'occasione sarà organizzata una festa con giochi quali le bolle gonfiabili, merenda con cioccolata calda e zucchero filato. La festa di inaugurazione sarà domenica 7 gennaio dalle ore 14 alle ore 17 al parco giochi.