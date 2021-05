Lavoro estivo? Il Comune promuove una serie d'incontri per l'orientamento

Il Comune di Lecco, attraverso il suo servizio Informagiovani, promuove per il mese di maggio “Questo è il bello dell’estate”, serie d’incontri online dedicati all’orientamento al lavoro locale, nazionale ed estero per tutti quei ragazzi dai 16 ai 30 anni alla ricerca di un impiego estivo o di opportunità di volontariato.

«In questo periodo cruciale della propria crescita e realizzazione, in cui i giovani continuano a incontrare ostacoli da un punto di vista di partecipazione sociale e di accesso al mondo del lavoro, l’Informagiovani del Comune di Lecco è chiamato a dare orizzonti di progettualità e concrete occasioni di futuro – spiega l’assessore alle Politiche per i giovani Alessandra Durante –. Con quest’iniziativa vogliamo offrire ai giovani lecchesi la possibilità d’informarsi sulle opportunità di lavoro e volontariato per la stagione estiva: dall’animazione all’agricoltura, dal lavoro nei rifugi a quello all’estero, passando per occasioni dedicate ad artisti, educatori e professionisti del settore dell’accoglienza turistica».

Iscrizione necessaria

Per partecipare agli incontri è necessario iscriversi attraverso gli appositi form di partecipazione: tutte le informazioni alla pagina dedicata del sito del Comune di Lecco. Per approfondimenti: 0341.493790 - informagiovani@comune.lecco.it

“Questo è il bello dell’estate” si colloca nella cornice del progetto Navig-Azioni, realizzato dall'Informagiovani Lecco in collaborazione con ANCI Lombardia e con il contributo di Regione Lombardia. Alla rassegna contribuiscono con la propria partecipazione: Confcommercio Lecco, Jobturismo, Confcooperative dell’Adda, Legambiente Lecco Onlus, Manitese Gruppo Bulciago, Fai Giovani Lecco, Simbio Onlus, Assorifugi Lombardia, Informagiovani Bergamo, Punto Giovani Isola Bergamasca, Eurodesk Ponte San Pietro, Cooperativa Sociale Aeris, Coldiretti Sondrio, Azienda Agricola Ascesa di Tresivio, Comune di Morbegno, CRAMS, Cittadellarte, Maestri di Strada e Koko New York City, Workstation della Comunità Montana del Lario Orientale e della Valle San Martino, Piazza l’Idea di Merate, progetto Living Land, Impresa Girasole, Casa sul Pozzo e Cfpp Lecco.