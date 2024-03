Come cambia la mobilità a Lecco nel 2024: incontro con i cittadini

Una serata per condividere con la cittadinanza il processo di cambiamento in corso in città sul fronte della mobilità cittadina. L'incontro è stato promosso dall'Amministrazione lecchese cone momento di confronto e informazione e si terrà giovedì 4 aprile alle ore 20:45 all'auditorium del centro civico Sandro Pertini di Germanedo, in via dell’Eremo 28.

Durante l’incontro interverranno il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e l’assessore all’ambiente e alla viabilità Renata Zuffi e saranno presenti i tecnici del Comune di Lecco e della società che sta eseguendo gli interventi di posa della rete del teleriscaldamento in città.

Oggetto della serata saranno la viabilità di Lecco, il piano delle soste, lo stato dei cantieri allestiti e i progetti che modificheranno la mobilità cittadina nel medio e lungo termine. La serata è a ingresso libero fino a esaurimento posti. È possibile prenotare un posto a questo collegamento.