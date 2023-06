"Le opportunità del teleriscaldamento"

È stata presentata oggi a Lecco nella Casa dei costruttori la convenzione triennale sottoscritta da Acinque Energy Greenway e Anaci Lecco con l'obiettivo di formare gli amministratori di condominio sul tema del teleriscaldamento e le potenzialità che il sistema è in grado di offrire agli utenti. Un momento importante anche per sviluppare azioni congiunte di sensibilizzazione verso gli amministratori associati ad Anaci Lecco e verso i condòmini per meglio comprendere le peculiarità del nuovo servizio.

Il nuovo servizio riguarda Lecco, Malgrate e Valmadrera

"Da sempre la nostra associazione si è espressa favorevolmente a favore dell’introduzione del teleriscaldamento nei comuni di Lecco, Malgrate e Valmadrera - afferma Marco Bandini, presidente di Anaci Lecco - A muoverci in questa direzione sono state ragioni di tipo tecnologico, ambientale ed economico. Il teleriscaldamento infatti rappresenta una innovativa opportunità per il nostro territorio e per le famiglie e le imprese: contribuisce a ridurre notevolmente le emissioni di anidride carbonica in atmosfera generate dalle caldaie domestiche, elimina l’esigenza di disporre di ampi spazi per le caldaie condominiali, riduce i costi di gestione e manutenzione annua degli impianti, evita i rischi connessi al metano e i disagi

legati ad altri combustibili. È in sintesi una risorsa a chilometro zero".

Bandini: "Promuoveremo momenti informativi"

"Conoscere questi vantaggi - ha continuato Bandini - è fondamentale per poter cogliere questa opportunità, soprattutto nel momento in cui a decidere è un gruppo composito come l’assemblea di un condominio. Per questo ci impegneremo a diffondere la conoscenza delle caratteristiche e dei vantaggi del teleriscaldamento tra i nostri iscritti, che a loro volta potranno farsene portavoci presso le famiglie dei loro condomini. Lo faremo attraverso strumenti informativi e momenti di approfondimento e dibattito, potendo contare sul supporto consulenziale che Acinque Energy Greenway si è dichiarata pronta ad offrirci. Su questo specifico tema, ci candidiamo come associazione a fare da facilitatori anche per tutti quegli amministratori non professionisti che eventualmente non fossero iscritti ad associazioni di categoria come la nostra".

Crippa: "Un sistema vantaggioso, anche per l'ambiente"

"L’accordo con Anaci - ha sottolineato invece il presidente di Acinque Energy Greenway, Maurizio Crippa - ci consente di informare in maniera ancor più mirata la comunità locale circa i vantaggi di un servizio che rappresenta una grande opportunità per le famiglie di Lecco, Malgrate e Valmadrera che potranno beneficiare di un sistema di riscaldamento efficiente sicuro e non dovranno più sostenere i costi annuali di manutenzione e verifica delle caldaie. Il teleriscaldamento porta valore anche sotto il profilo ambientale riducendo le emissioni in atmosfera e prospettando per il territorio un futuro energetico autonomo e sostenibile, in linea con le aspettative delle comunità locali e i processi di transizione energetica in atto".

Un investimento di 49 milioni di euro

"L’intervento mette a terra nel comprensorio lecchese, una delle storiche aree di riferimento del nostro Gruppo, un investimento di 49 milioni di euro - ha affermato Giovanni Chighine, amministratore delegato di Acinque Energy Greenway - Rappresenta una grande opportunità per le comunità locali sia a livello di prestazione (il teleriscaldamento è un servizio efficiente, sicuro, green con ridotte necessità di manutenzione) sia rispetto alle aspettative della transizione energetica. Di fatto andiamo a costituire una comunità energetica in cui il territorio si affranca e diventa autonomo alimentando la rete attraverso la valorizzazione di fonti locali. È un modello di sostenibilità ambientale che abbatte in modo sensibile le emissioni inquinanti".

Gattinoni: "Disagi per i lavori, ma ne varrà la pena"

L’incontro - a cui è intervenuto anche Pietro Antonio D’Alema, direttore generale di Silea, partner di

Acinque Energy Greenway - si è concluso con l’intervento del sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni: "Il teleriscaldamento è una grande opportunità per costruire un futuro sostenibile per la nostra città e il nostro territorio. Certamente non ci nascondiamo i disagi che la sua realizzazione può comportare, soprattutto per l’impatto sulla viabilità. Ma, in considerazione del risultato che la comunità avrà a fine lavori, ci porta a dire che ne vale la pena”.