Merate si avvicina al Natale con un ricco calendario di eventi

Un periodo ricco di iniziative per il Comune di Merate, che nei mesi di novembre e dicembre ha approntato un calendario costellato da numerosi eventi pensati per coinvolgere il territorio e accompagnarlo fino alle festività natalizie in un'atmosfera di cultura, divertimento e spirito natalizio.

Il ricco calendario inizia con gli ultimi due appuntamenti della rassegna teatrale "Next generation", dopo il successo dei primi spettacoli rispettivamente di settembre e ottobre, che hanno riscosso un grande apprezzamento da parte del pubblico. Lo spettacolo di novembre, previsto per sabato 25 alle ore 21 presso l'Auditorium comunale Giusi Spezzaferri, è "Tutta casa, letto e chiesa" di Dario Fo e Franca Rame, una produzione firmata Teatro Out Off che mette in scena tre monologhi e tre donne che diventano una sola. Uno spettacolo all'insegna della ricerca della propria dignità femminile e del rapporto tra uomo e donna attraverso topos narrativi noti quali la Medea di Euripide.

L'incontro di dicembre invece, previsto per domenica 10 alle ore 16, dal titolo "Anche i sogni impossibili", sarà uno spettacolo alla scoperta del territorio e delle persone capace di unire importanti testi letterari per poi passare alla storia del grande alpinista Fausto De Stefano, un uomo che si è sempre chiesto "Chi sono io?". Una produzione firmata Atir, in collaborazione con Montura, che terrà gli spettatori coinvolti per tutti i 100 minuti di performance previsti.

Per i più piccoli è invece in programma lo spettacolo "Natale al calduccio" di Teatro del Vento, previsto mercoledì 27 dicembre alle ore 16 sempre presso l'Auditorium comunale Giusi Spezzaferri con ingrasso libero. Ma le iniziative organizzate dal Comune di Merate non si limitano ai soli spettacoli teatrali. Continuano infatti gli appuntamenti culturali presso la Biblioteca Civica, dove sabato 25 novembre alle ore 15 si terrà il prossimo incontro aperto del gruppo di lettura, che per l'occasione affronterà il testo La libreria del buon romanzo di Laurence Cossè.

Appuntamenti per i più piccoli

Gli appuntamenti si rivolgono anche ai più piccoli. È il caso di "Nati per leggere", l'incontro dedicato alle letture per bambini da zero a tre anni, a cura del gruppo di lettrici volontarie e della Biblioteca, che si terrà sabato 2 dicembre alle ore 10.30 e di "Letture sotto l'albero", appuntamento rivolto a bambini dai quattro agli otto anni previsto per sabato 16 dicembre alle ore 10.30. Anche in questo caso si tratta di eventi aperti e gratuiti che dimostrano l'impegno della Biblioteca Civica nel coinvolgere nelle proprie iniziative anche i più piccoli, per avvicinarli in questo modo alla lettura fin dalla tenera età.

Ad animare i pomeriggi della città di Merate non saranno solo gli incontri culturali, ma momenti dedicati anche allo svago e al divertimento. Le prossime settimane vedranno infatti il susseguirsi di numerosi eventi pensati per adulti e bambini in occasione delle festività natalizie, a cura di Pro loco Merate Aps. Il tutto con il sottofondo musicale delle canzoni natalizie che allieteranno curiosi e passanti, grazie all'installazione della filodiffusione in tutto il Centro storico cittadino.

Si parte venerdì 24 novembre, giorno in cui verrà installata la pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Libertà, occasione per tutti di divertirsi in compagnia fino al 7 gennaio 2024. Seguiranno sabato 2 dicembre l'accensione dell'igloo di Natale, sabato 9 dicembre le letture animate con Babbo Natale nell'igloo e le esibizioni Xmas a cura di Musicarte-lab e domenica 10 dicembre la discesa di Babbo Natale clown e acrobata dal Palazzo Comunale.

Gli incontri proseguiranno nella seconda metà di dicembre per animare al meglio i giorni prima delle festività. Sabato 16 sarà l'occasione per vedere le bolle giganti di Babbo Natale, mentre domenica 17 di terrà il mercatino degli hobbisti (10-20) presso Via degli Alpini e dalle 17 si terrà la raccolta doni con Santa Lucia esibizione campanari. È previsto invece per venerdì 22 dicembre il flash mob a cura di Novadanza Merate e per la Vigilia, 24 dicembre, arriverà in Piazza Babbo Pompiere, evento organizzato in collaborazione con gli Amis di Pumpier de Meràa.

Settimane ricche di incontri e momenti divertenti, all'insegna della cultura, dell'intrattenimento e dello spirito natalizio. Un calendario da non perdere, dunque, da scoprire attraverso il sito del Comune di Merate e tramite i suoi canali social.

"Inclusività e crescita del benessere della comunità"

"È sempre entusiasmante vedere la città pulsare di vita attraverso iniziative culturali e di svago. Questi eventi rappresentano il cuore di una visione ampia e inclusiva per la crescita e il benessere della nostra comunità. I nostri sforzi nella concretizzazione di questo tipo di iniziative hanno l'obiettivo di rendere la città più vibrante, dinamica e culturalmente ricca" ha commentato il sindaco di Merate, Massimo Panzeri.

Anche l'assessore alla promozione turistica e culturale, Fiorenza Albani, ha commentato: "Sono numerose le iniziative che prenderanno il Natale. Dal teatro alla lettura, dalle attività di svago per tutte le età alle iniziative dedicate ai più piccoli, abbiamo pianificato un calendario ricco di eventi che non solo offriranno spessore culturale, ma promuoveranno anche momenti di condivisione e coesione tra le famiglie e l'intera comunità. Questi incontri non sono solo un'opportunità per immergersi nella cultura, ma rappresentano anche uno spazio per rafforzare i legami all'interno della nostra città".