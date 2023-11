Il Lario ha un gemello in Africa. È davvero impressionante la somiglianza tra il nostro lago e il fiume Tacazzè, noto anche come Tekezé, corso d'acqua lungo ben 608 chilometri distante circa settemila chilometri da noi: il subaffluente del Nilo percorre l'Etiopia Settentrionale e sfocia nell'Atbara in Sudan: il canyon che ha creato è il più profondo dell'Africa e uno dei più profondi del mondo, avendo in alcuni punti una profondità di oltre 2000 metri (6.562 piedi). Non è un lago, ma insomma...

La forma, come ripreso dai satelliti che fanno confluire le immagini nel noto Google Maps, ci è decisamente famigliare.

Il fiume Tekezé

Il fiume Tekezé nasce negli altopiani etiopi centrali vicino al monte Qachen all'interno di Lasta, da dove scorre a ovest, nord, poi di nuovo a ovest, formando il confine più occidentale dell'Etiopia e dell'Eritrea dalla confluenza del Tomsa con il Tekezé al tripunto tra i due paesi e il Sudan. Dopo essere entrato nel Sudan nord-orientale al tripunto, si unisce al fiume Atbara, che è un affluente del Nilo. Il Tekezé è forse il vero corso superiore dell'Atbarah, poiché il primo segue il corso più lungo prima della confluenza dei due fiumi.

I nomi dei suoi principali affluenti in Etiopia dalla sua sorgente sono: sulla riva destra i fiumi Tahali, Meri, Tellare, Sullo, Arekwa, Gheoa, Wari, Firafira, Tocoro e Gumalo; sulla riva sinistra dei fiumi Nili, Balagas, Saha, Bembea, Ataba, Zarima e Kwalema.