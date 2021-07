La svolta di Lake Como Tourism per un turismo sostenibile e inclusivo

Lake Como Tourism cresce sempre più e amplia le sue collaborazioni, per dare vita a un turismo sostenibile e inclusivo, in grado di rispondere alle richieste più esigenti.

Nato nel 2011, il portale turistico online del Lago di Como e dintorni propone, attraverso il sito web in italiano, inglese e russo, esperienze e consigli di viaggio di altissimo livello, grazie alle prestigiose strutture ricettive che partecipano come partner; successivamente, nel 2019, prende vita l'iniziativa editoriale, divenuta realtà con la pubblicazione semestrale della rivista "Lake Como Tourism - Travel & Style".

Nel 2018 la guida turistica web inizia un rapporto collaborativo con Rigamonti Travel, di Richard Rigamonti, agenzia di viaggi con sede a Lecco e a Calolziocorte che da oltre 48 anni offre servizi e pacchetti per tutte le tipologie di viaggiatore con lo scopo di soddisfare ogni desiderio. Due anni più tardi si è invece concretizzata la collaborazione con Corefab, un progetto innovativo dedicato al mondo degli imprenditori e dei professionisti che, proprio come previsto in accordo con la General Manager Chiara Marelli e con il Business Development Manager Marco Menoncello, ha l'obiettivo di consentire ai nuovi progetti imprenditoriali di avere un'opportunità reale e concreta nel mondo del business.

Il 2021 ha aperto la strada ad altre due collaborazioni: quella con Lake Como Incoming by Legnone tours, iniziativa nata dalla volontà di creare un nuovo stile di accoglienza sul Lago di Como per i viaggiatori alla ricerca di esperienze autentiche, curate in ogni singolo dettaglio, ideato e realizzato da Laura Sivilotti fondatrice delle Agenzie di viaggio Gruppo Legnone Tours e Oscar Mozzanica consulente di viaggio e tour leader; e quella con Paltours, agenzia bresciana di Rosè Besenzoni, dove i clienti possono trovare un team esperto in grado di aiutarli nella scelta della propria vacanza e che, fin dall'inizio dell'attività, collabora con i migliori tour operator, compagnie di crociera e compagnie aeree, occupandosi della gestione dei pacchetti turistici, prenotazioni alberghiere, crociere, viaggi di gruppo e infine tutta la biglietteria aerea.

"Siamo davvero soddisfatti - ha commentato Ampellio Ramaioli, Ceo e fondatore di Lake Como Tourism - Il nostro obiettivo è quello di offrire servizi sempre più ampi rimanendo naturalmente all'interno del settore turistico, ma di diverse tipologie: ciascuna collaborazione è diversa dall'altra e finalizzata a esaudire le richieste dei clienti a 360 gradi, per un turismo sempre più sostenibile".