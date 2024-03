Lavori al Ponte di Luzzeno: questa settimana è sempre aperto

Nonostante il maltempo dei giorni scorsi proseguono secondo la tabella di marcia le opere di manutenzione straordinaria del ponte di Luzzeno, a Mandello del Lario. Ieri si è tenuto l'incontro di aggiornamento dei lavori dal quale è emerso che le attività di questa settimana sono previste solo al di sotto del ponte e, per questo, non vi saranno chiusure. "Quindi - conferma il sindaco Riccardo Fasoli - il ponte sarà aperto questa settimana e la prossima. Torneranno le chiusure nelle settimane dal 18 marzo fino a Pasqua, ma solo nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì".

In due giornate che verranno comunicate successivamente, sarà limitato il passaggio ai soli autoveicoli (particolari permessi sono previsti per i mezzi di soccorso) al fine di poter completare la posa di una particolare resina che "salderà" le strutture in acciaio alla struttura in cemento armato. "Subito dopo Pasqua, avremo ancora qualche settimana di disagio per l'allargamento del ponte e la sistemazione del piano viario - conclude il primo cittadino - Siamo consci dei disagi e, come in questo caso, faremo il possibile per ridurre i tempi delle lavorazioni".