Messa in sicurezza del torrente D'Aò di Valmadrera: appaltati i lavori, previsti quattro interventi

Partiranno a breve i lavori di manutenzione per messa in sicurezza di un tratto del muro d'argine del torrente D'Aò di Valmadrera, appaltati alla ditta Bono Angelo di G.&G. Snc di Malgrate per un importo complessivo di 35.340,56 euro.

Quattro interventi previsti

Il tratto del torrente D’Aò interessato dai lavori è compreso tra l'ingresso carraio della scuola primaria da via Leopardi e il parcheggio con accesso da via Manzoni; riguarderanno l'argine destro del torrente, con interventi in tre punti per ripristinare e mettere in sicurezza il muro che costituisce l’argine del corso d’acqua. Inoltre, si prevede d'intervenire in un quarto punto con la ricostruzione di una piccola porzione di muro e la rimozione dei detriti accumulati principalmente in corrispondenza del ponticello d'ingresso alla scuola primaria.

I lavori, che si svolgeranno nell'arco di circa due mesi e dovranno tenere conto, soprattutto sotto il profilo sia della sicurezza, anche della vicinanza della scuola Leopardi, sono stati finanziati dal Consorzio Bacino Imbrifero Montano (BIM) con un contributo di 15.000 euro.