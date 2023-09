Lecco-Brescia: ok dal Comune per lo stadio, ora tocca al Gos

Via libera del Comune per giocare Lecco-Brescia allo stadio Rigamonti-Ceppi. Più precisamente, la Commissione comunale di vigilanza dei pubblici spettacoli ha effettuato il sopralluogo al “Rigamonti-Ceppi” e ha dato il proprio benestare alla concessione della licenza alla Calcio Lecco 1912, di fatto una versione aggiornata rispetto a quella degli anni passati.

Palazzo Bovara ha diramato nel tardo pomeriggio di lunedì 11 settembre una nota ufficiale per rendere noto "che oggi si è riunita la Commissione comunale di vigilanza dei pubblici spettacoli, la quale ha dato parere favorevole all’agibilità dello stadio comunale Rigamonti-Ceppi per una capienza totale di 4.995 posti. Nello specifico, si è preso atto del positivo lavoro svolto dalla Società in queste settimane. Questa licenza è stata, quindi, trasmessa dalla Società alla Lega e alla Federcalcio. È opportuno specificare che il Gos - Gruppo Operativo Sicurezza effettuerà nella giornata di domani le proprie considerazioni in ordine alla prossima partita in calendario".

Un passaggio obbligato e che riguarda tutte le partite, quello del Gos: presieduto da un rappresentante delle forze dell’ordine, riunisce funzionari dei vigili del fuoco, personale sanitario, polizia locale, il delegato per la sicurezza e il dirigente dei servizi di ordine pubblico incaricato dal questore che, il giorno dell’evento, diventano il “Centro per la gestione della sicurezza della manifestazione”, a cui è demandato il coordinamento di tutte le attività di controllo. Lecco-Brescia al “Rigamonti-Ceppi”, ci siamo: nelle prossime ore il verdetto sulla giornats d'esordio. Ricordiamo che Lecco-Brescia è in programma sabato 16 settembre alle ore 14.