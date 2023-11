Mi chiamo Emanuela Colombo, ho 44 anni, il 26 settembre sono stata ricoverata all'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco nel reparto di cardiochirurgia e il 29 settembre sono stata sottoposta a un importante intervento al cuore.

Vista la situazione della sanità in generale devo comunque ringraziare per la professionalità e la dedizione al lavoro - nel pubblico - tutti i medici, gli infermieri e gli Oss per essersi presi cura di me dal giorno del ricovero al giorno delle dimissioni. Tutt'ora sto continuando la riabilitazione e continuano a seguirmi con grande umanità, che al giorno d'oggi è difficile trovare.

Un grazie particolare va al cardiologo che mi tiene in cura - Andrea Farina, oggi primario del reparto di cardiologia di Lecco -, al professor Michele Triggiani, primario del reparto di cardiochirurgia di Lecco, e tutta la sua equipe. A tutti loro va la mia profonda gratitudine.

Lungo il nostro cammino accadono cose e situazioni che ci cambiano la vita, purtroppo sono sempre le situazioni drammatiche a farlo. Io, da queste, ho capito fino in fondo quanto la vita sia un dono e una grande opportunità. Purtroppo non sono nessuno per spiegare alla società di oggi l'importanza di questa, l'unica cosa che posso fare è scrivere questo messaggio: “Nessuno di noi è immune da nulla, non date nulla per scontato, nemmeno ciò che potrebbe sembrare piu banale”.

Emanuela