Le immagini d'epoca, con il fascino del bianco e nero, del seppia e del primo colore un po' annacquato, raccontano il paese di una volta. Emanuele Tavola, scrittore di Abbadia, ha raccolto oltre 300 foto a cavallo fra anni Settanta e Ottanta e dato vita a Ricordi d'Abbadia, un libro corredato da alcuni suoi scritti.

Potrebbe sembrare un'iniziativa come altre, ma in paese è scoppiata una vera e propria 'febbre' per assicurarsi una copia del prezioso volume che fra qualche giorno vedrà la luce. "Ne sono già state ordinate centinaia ed è scontata una seconda ristampa" spiega lo stesso autore. La pubblicazione, che gode del patrocinio del Comune di Abbadia, vanta finalità benefiche: i proventi sosteranno infatti l'asilo del paese.

"L'idea prese forma in tempi di pandemia con il primo libro, Abbadia di una volta - prosegue Emanuele - Tutto nacque durante quel periodo surreale, quando si era costretti a stare sui social a parlare di com'era il paese in passato: furono pubblicate numerose foto sul gruppo Facebook 'Abbadia di una volta' e così decisi di dare alle stampe un piccolo libro. Il nuovo, Ricordi d'Abbadia, segue quel solco: si tratta di un volume con circa 300 foto in bianco e nero e a colori con pezzi scritti da me che ripercorrono il periodo di quando ero ragazzino, a cavallo tra anni Settanta e Ottanta. Ora è tutto diverso: dal punto di vista ambientale e di strutture è senza dubbio meglio, ma la moria delle attività commerciali ha portato a un impoverimento".

Viaggio nel tempo con le immagini

Le immagini selezionate per il volume mostrano "Abbadia a metà del secolo scorso e persone che si sono fatte fotografare negli anni Settanta e Ottanta e adesso sono ancora uguali, è davvero una peculiarità - continua Emanuele con il sorriso - Al progetto hanno collaborato tantissime persone postando foto su 'Abbadia di una volta'. Io ho chiesto informazioni a riguardo e soprattutto aiuto sui nomi di chi compare nelle immagini. Ringrazio tutti, senza questo grande sostegno non lo avrei realizzato. Grazie a Carlo Donato che mi ha fatto avere foto e spiegazioni, il suo apporto è stato molto prezioso".

Ricordi d'Abbadia si potrà trovare nei negozi 'Eredi Tavola' in via nazionale 57 ad Abbadia e 'Al risparmio' in via Statale 65 a Mandello, oppure potrà essere richiesto personalmente a Emanuele Tavola. La donazione minima è di 18 euro: esclusi i costi di stampa, il ricavato andrà a sostenere l'attività dell'asilo Casa del bambino di Abbadia, come tutte le pubbliczioni precedenti dell'autore.

"Con questo sono a più di venti uscite editoriali autopubblicate, con finalità benefiche e per passione - conclude Emanuele - Inoltre sulla pagina Facebook posto ogni domenica un racconto che è sempre apprezzato e commentato. Tutte queste interazioni con i lettori mi riempiono davvero di soddisfazione".