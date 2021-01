La Lombardia torna in zona rossa, cosa si può fare e cosa no

Confermati i timori della vigilia: la Lombardia è nuovamente in zona rossa.

Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia, firmerà nelle prossime ore una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 17 gennaio. Passano in zona rossa la provincia autonoma di Bolzano e le regioni Lombardia e Sicilia. Passano in zona arancione, invece, le Regioni Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D'Aosta. Restano in zona arancione Calabria, Emilia-Romagna e Veneto.

L'ordinanza di Speranza: tre regioni in zona rossa e nove in arancione

A sorpresa diventano arancioni Valle d'Aosta ed Abruzzo. Rimangono in zona gialla: Toscana, Sardegna, Campania, Basilicata, Molise, Provincia autonoma di Trento. Ricapitolando, da domenica 17 gennaio:

In zona rossa: Lombardia, Sicilia, Provincia Autonoma di Bolzano;

in zona arancione: Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle D'Aosta, Veneto;

in zona gialla: Basilicata, Campania, Molise, Sardegna, Toscana, Provincia Autonoma di Trento

Zona rossa: cosa non si può fare

Vietato uscire di casa se non per comprovate esigenze lavorative, di salute o necessità e urgenza

Vietato uscire dal proprio Comune e dalla Regione;

Vietato raggiungere una seconda casa fuori dai confini comunali se non per motivi di urgenza o necessità (lavori, recupero oggetti importanti);

Resta la deroga dei 30 km fuori dai confini comunali per comuni con meno di 5.000 abitanti, ma vietato raggiungere il Capoluogo di provincia;

Lo spostamento verso una abitazione privata (per trovare parenti o amici) all'interno del comune è consentito per un massimo di una volta al giorno e per un massimo di due persone;

Resta invariata la fascia di coprifuoco ore 22-05;

Sono sospese le attività al dettaglio tranne vendita di generi alimentari o prima necessità;

Sospese le attività di ristorazione in loco;

Consentito l’asporto dei bar entro e non oltre le 18 (cod ATECO 56.3 e 47.25);

Consentito l'asporto dei ristoranti fino alle 22;

Sempre consentita fino alle 22 la consegna a domicilio;

Attività motoria consentita nei pressi della propria abitazione;

Università, scuole superiori, seconda e terza media in Dad (sì a laboratori);

Sempre consentito il rientro presso la propria abitazione.

Fermi: «Discutibili gli indici utilizzati»

Alessandro Fermi, presidente del Consiglio regionale, ha così commentato la notizia: «Ancora una volta un Governo che ha finito la benzina, lui sì finito in rosso e in riserva e senza più credibilità e autorevolezza, mortifica gli sforzi compiuti in queste settimane dai cittadini lombardi senza tenere conto del grande senso di responsabilità che gli stessi cittadini hanno evidenziato - spiega - Mi preoccupano soprattutto le ulteriori, inevitabili ripercussioni che questa decisione avrà sulla nostra economia e sul nostro sistema produttivo che ha già sopportato e sofferto sacrifici enormi e che chiede di lavorare e non di essere ristorato, senza dimenticare la mortificazione delle speranze di tanti studenti. Trovo infine discutibili gli indici utilizzati, rispetto a molti altri che fotografano e rappresentano invece una situazione lombarda che nella realtà è assai lontana dalla zona rossa. Una decisione quindi che lascia l'amaro in bocca e che, soprattutto, non potrà che aumentare la tensione sociale».