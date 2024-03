Gioca e vince 40mila euro: la Dea bendata premia la Brianza

Festa grande a Besana in Brianza, in provincia di Monza e Brianza e proprio al di fuori dei confini lecchesi, grazie al gioco del Lotto. Nell'estrazione di giovedì 21 marzo, come riporta Agipronews, sono stati vinti 41.785,71 euro grazie ai numeri 8-24-34-58 sulla ruota di Milano.

Da segnalare anche una vincita da 21.660 a Rescaldina (Mi) grazie ai numeri 11-29-70-90 giocati su tutte le ruote e all'opzione Lottopiù, oltre a una vincita da 18.500 a Magenta, sempre in provincia di Milano, in seguito ai numeri 8-24-49 sulla ruota di Milano.

L'ultimo concorso del Lotto, informa l'agenzia specializzata, ha distribuito 5,5 milioni di euro, per un totale di 296 milioni da inizio anno. Ricordiamo che il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può creare dipendenza patologica.