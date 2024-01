Al via il Master gratuito per formare i manager del futuro

Una formazione sulle soft-skill e hard-skill richieste ai futuri dirigenti e quadri aziendali. Un punto di incontro fra giovani e imprenditori. Un modo di mettersi alla prova in gruppi di lavoro per scoprire comportamenti e dinamiche in un contesto impegnativo. Un'esperienza diretta su metodi e strumenti professionali innovativi. Tutto questo grazie a lezioni che prevedono interazioni ed esercizi real-time e con il supporto post-aula dei referenti. È questa la proposta offerta dalla quattordicesima edizione del Master manageriale gratuito "Competenza, Convinzione, Cuore" organizzato dall'associazione Lecco100.

"La nostra iniziativa è rivolta ai giovani intenzionati a seguire un percorso qualificato - spiega il presidente dell'associazione Lecco100, Angelo Belgeri - Il nostro obiettivo è quello di valorizzare i talenti, grazie a un percorso formativo di quattro mesi in cui hanno sempre uno spazio privilegiato imprenditori e manager del territorio, che portano testimonianze concrete e di valore. Siamo convinti che questo Master possa dare stimoli e spunti preziosi e nello stesso tempo fornire competenze e conoscenze preziose per chi si affaccia nel mondo del lavoro o per chi comunque è all'inizio della sua carriera. Invito i giovani e i ragazzi a farsi avanti per cogliere questa opportunità, seguendo l'esempio di quanti hanno partecipato a queste lezioni negli scorsi anni, apprezzandone suggerimenti e contenuti".

Previsti 20 appuntamenti

Il corso 2024, aperto a 15 ragazzi, prevede 20 giornate da febbraio a maggio; le lezioni in presenza si svolgono presso la sede di Confcommercio Lecco in piazza Garibaldi 4 a Lecco. I giovani interessati alla quattordicesima edizione del Master gratuito di Lecco100 possono inviare il curriculum vitae a info@lecco100.it. I responsabili dell'associazione prenderanno contatto con i candidati per un colloquio conoscitivo e per un'eventuale selezione. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.lecco100.it o le pagine Facebook, Linkedin e Instagram dell'associazione.