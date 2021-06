La suggestiva dimora sul Lago di Como ospita il lancio di una linea di abiti da sposa

Presentate a Villa Cipressi la Collezione Tosetti Sposa 2022 e le "Capsule Gaga Como Lake Luxury". «Obiettivo creare un quadro che si muovesse attorno agli abiti in una delle città che il mondo ci invidia»

L'alta moda sbarca sul ramo lecchese del Lago di Como. Lunedì 14 giugno l'Atelier Tosetti ha presentato a Villa Cipressi, uno degli Hotel della Famiglia Rocchi, la Collezione Tosetti Sposa 2022 e un Flash della nuova Capsule Gaga Como Lake Luxury, in collaborazione con la casa Comasca Laboratorio Tessile.

Per la presentazione del nuovo brand, la famiglia Tosetti ha voluto legare a filo doppio la produzione con il territorio Italiano e nello specifico la scelta dei tessuti per creare capi unici in serie limitata selezionati dalla Stylist Mara Gabriele.

Nella nuova linea si cerca di interpretare la donna in tutte le sue eccezioni, dalle silhouette più sensuali alle mise bon ton, con una palette colori ben differenziata: ci sono le mise total white, le fantasia delle lavorazioni delle gonne di seta pesante, o i raffinati accostamenti di jacquard ricercati. Tutti i modelli presentati sono in limited edition e rappresenteranno un nuovo concept per gli amanti del Fashion e del Glamour Wedding.

«Abbiamo creato molta aspettativa attorno all'evento» racconta Monica Gabetta Tosetti, direttore marketing e proprietaria della boutique comasca, «ed era proprio questa la nostra finalità: rendere la collezione un tableau vivant, un vero e proprio quadro che si muovesse attorno agli abiti in una delle città che il mondo ci invidia».

Un lavoro intenso, ma di grande effetto per raffigurare al meglio una collezione dall'alto contenuto stilistico e sartoriale ma con prodotti estremamente selezionati. Il "naturale base" è la ricercatezza nello stile, la selezione dei tessuti e l'attenzione al dettaglio. Il nuovo brand Gaga sarà presto disponibile nell'atelier Tosetti di Como.

La location

La location scelta per la presentazione è stata Villa Cipressi di R Collection Hotels, originaria di Como, che da tre generazioni gestisce una catena di hotel luxury tra Lombardia e Liguria, in alcune delle zone più belle della nostra penisola.

Villa Cipressi a Varenna è una villa storica costituita da diverse unità del 1400/1600, completamente ristrutturata e in grado di offrire una esperienza unica a coloro che amano l'arte, la storia e la ricchissima cultura italiana. Una location unica nel suo genere, caratterizzata da uno splendido giardino botanico che circonda la struttura e la rende un luogo da favola.

Il giardino e la splendida struttura storica costituiscono la location migliore per organizzare cerimonie o eventi importanti: matrimoni, festeggiamenti, compleanni, convegni, workshop e cene di gala.