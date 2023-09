Morte Giorgio Napolitano, bandiere a mezz'asta per lutto

Anche le istituzioni della nostra provincia partecipano alla scomparsa di Giorgio Napolitano, presidente emerito della Repubblica, senatore di diritto e a vita.

Il Comune di Lecco ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa del presidente emerito in una nota diffusa lunedì mattina. Su conforme direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fino a tutta la giornata di domani, martedì 26 settembre, giorno delle celebrazioni delle Esequie di Stato, le bandiere nazionale ed europea esposte presso le sedi istituzionali resteranno a mezz'asta per il lutto nazionale.

Il funerale di Stato

Sarà una cerimonia laica quella riservata a Giorgio Napolitano, l'ex presidente della Repubblica per due mandati tra il 2006 e il 2015, morto venerdì 22 settembre a 98 anni. I funerali di Napolitano si svolgeranno martedì 26 settembre in piazza Montecitorio con una cerimonia laica. Le esequie di Stato civili del presidente emerito saranno trasmesse in diretta televisiva su Rai 1 e su maxi-schermi appositamente predisposti in piazza del Parlamento.

La camera ardente per l'omaggio all'ex presidente della Repubblica, allestita nella sala caduti di Nassiriya a Palazzo Madama, rimarrà aperta al pubblico fino alle 16 di oggi, lunedì.

Giorgio Napolitano

Giorgio Napolitano è stato il primo ex membro del Partito Comunista Italiano a sedere al Quirinale e il primo a restarci per due mandati consecutivi. Fu eletto dapprima nel 2006 e poi nel 2013, dopo lo stallo delle elezioni politiche e l'ingovernabilità istituzionale che ne seguì. Rimase in carica, per senso delle istituzioni, per due anni. Nel gennaio 2015 rassegnò le dimissioni per lasciare così spazio all'elezione di Sergio Mattarella. Qui il sui profilo completo da Today.it.