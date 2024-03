Meno corse dei battelli? Navigazione: "Riduzione temporanea di pochi giorni"

"Ci sentiamo presi in giro": il duro affondo dei sindaci della riviera orientale del lago e del consigliere regionale Giacomo Zamperini sulla riduzione delle corse dei battelli in primavera ha prodotto la pronta replica della Navigazione.

"Navigazione Laghi non è avvezza alle polemiche e dunque andiamo direttamente al cuore della questione: l'impegno assunto dalla Direzione di Como nell'ambito dello scorso tavolo territoriale presso la Provincia di Lecco resta invariato - chiarisce il gestore governativo Pietro Marrapodi - Già dalla scorsa stagione primaverile 2023 abbiamo implementato il servizio sul ramo di Lecco ed è un punto dirimente per il sottoscritto lavorare affinché si proceda nel corso degli anni a venire con un upgrade, vale a dire un servizio strutturale anche per la sponda lecchese".

"Avremmo informato tutti il 25 marzo"

L'orario al quale le polemiche di queste ore fanno riferimento "è provvisorio - continua -, dato dalla necessità di una manutenzione per il piroscafo storico Concordia. Già dalla prossima settimana, con le verifiche tecniche alla mano, mi auguro si possa tornare al servizio comunicato precedentemente. Avremmo avuto a cuore di informare il territorio nella conferenza stampa già programmata per lunedì 25 marzo, e ribadire che non vi è nessun taglio di corse o alcuna volontà di penalizzazione del ramo di Lecco da parte nostra. Tanto rumore per nulla".